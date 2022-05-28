Зелень первой из овощных культур появляется на грядках, но это отнюдь не единственное её достоинство. Она очень полезна для организма человека. В ней масса витаминов, эфирных масел и минеральных веществ. Причём у каждого вида зелени есть свои особенности.

Зелень благотворно влияет на обменные процессы и выведение из организма шлаков, в конце концов, поднимает настроение.

Укроп Павлович

Укроп улучшает аппетит и даже способен унять ураган в кишечнике. Его применяют как успокаивающее средство и при бессоннице. Настой зелени укропа (1 ст. ложка измельченного укропа на 1 стакан кипятка) способствует расширению и укреплению сосудов, активизирует деятельность сердечной мышцы. Он полезен при начальной стадии гипертонической болезни, помогает при атеросклерозе. Настой пьют по 1−2 ст. ложки в день.

А ещё из него делают примочки для уставших глаз. Просто смочите им ватные диски, положите на несколько минут на закрытые веки и примите горизонтальное положение. Кстати, протирая настоем укропа лицо, можно избавиться от гнойных угрей.

Петрушка Васильевна

Петрушка — признанный афродизиак. pixabay.com

Петрушка — прекрасное мочегонное и противовоспалительное средство. Её используют при заболеваниях почек, мочевого пузыря, печени, желчевыводящих путей. Петрушка способствует выведению солей из организма, помогает от отёков. Она полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете.

Влюблённым стоит взять эту зелень на вооружение: петрушка — признанный афродизиак. Между прочим, ей по силам сделать человека более привлекательным. В частности, устранить неприятный запах изо рта. Зря, что ли, она обладает антибактериальным действием?! Маска из свежей петрушки и простокваши поможет удалить веснушки и пигментные пятна с лица (только сразу после процедуры постарайтесь не выходить на солнце).

Сельдерей Геннадьевич

Сельдерей возбуждает аппетит. freepik.com

Сельдерей тоже хорошее мочегонное средство. Полезен людям, страдающим отёками, подагрой, а также мочекаменной болезнью. Сельдерей возбуждает аппетит и способствует общему укреплению организма, успокаивает нервную систему.

Отвар из сельдерея помогает при излишней нервозности, хронических заболеваниях лёгких, ревматизме и подагре. Этот напиток делается так: 2 ч. ложки высушенной травы сельдерея залить 1 стаканом холодной воды, довести до кипения, процедить отвар и пить по 2 чашки в день. Однако с этим снадобьем будьте осторожны: оно противопоказано людям, страдающим воспалением почек, а также беременным женщинам.

Кинза Арменовна

Кинзой на Кавказе называют молодые стебли того самого кориандра, который в сушёном вид повара используют в виде специи. Это растение имеет своеобразный сильный запах и вкус, поэтому у нас идёт, что называется, на любителя. А на Кавказе кинза самая популярная зелень. Рекомендуется при лечении простудных и желудочных заболеваний.

Лук Матвеевич

Зелёный лук freepik.com/@azerbaijan_stockers

Зелёный лучок обладает антимикробным и бактерицидным действием. Eго используют в качестве противоаллергического средства. А ещё он возбуждает аппетит и повышает общий тонус организма. Словом, о достоинствах лука можно слагать поэмы. Недаром народе сложилась поговорка «Лук от семи недуг».