«Детективное агентство Мухича» (ТНТ)
Комедия. События в сериале начнутся с того, что Мухич и Кристина потеряют работу в полиции из-за проваленной операции под прикрытием. Карьера бывших полицейских разрушена, они находятся на грани нищеты, но радуются, что их не посадили.
Вдруг объявляется олигарх, готовый дать им 100 миллионов. На эти деньги Игорь Мухич решает открыть частное детективное агентство и зовётк себе на работу Кристину — девушку его мечты. Впереди у лихой парочки встречи с элитными клиентами и дела, для решения которых Мухич будет выбирать самые сложные пути.
Создатели спин-оффа заявляют, что смотреть «Детективное агентство Мухича» смогут как преданные фанаты «Полицейского с Рублёвки», так и те, кто только знакомится с франшизой.
«Детективное агентство Мухича» (16+)
пн-чт ТНТ 20.00
«Под защитой» (НТВ)
Боевик. Оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью, капитан Станислав Дмитриев (Павел Вишняков) участвует в сложной операции по ликвидации наркотрафика в северной столице и работает под прикрытием в банде криминального авторитета Грачёва по кличке «Грач» (Тимур Базинский).
Основной «конёк» банды — торговля наркотиками. Легенда Стаса надёжна на 100% и позволяет ему входить в ближний круг «грачёвских» людей. Работа уже близится к завершению — оперативники готовятся их взять с поличным. Но по пути на сделку Грачёву звонит неизвестный и сообщает, что на месте его уже ждут сотрудники полиции и что один из его людей — это внедрённый опер…
«Под защитой» (16+)
пн-пт НТВ 20.00
«Милиционер с Рублёвки 2» (ТНТ)
Комедия. Выпускник школы милиции Володя Яковлев уже обосновался в рублёвском отделении и сработался со своей напарницей — следовательницей Машей Гудковой. Теперь ему поручают более сложные дела, для которых придётся изучить карате и субкультуры 1990-х, столкнуться с пиратством и миром лихого криминала. К своим ролям вернутся Артём Сучков, Ольга Виниченко, Юрий Грубник и Артём Жигулин.
«Милиционер с Рублёвки» (16+)
пн-чт ТНТ 21.00.
«Регби» (СТС)
Спортивная драма. Чемпионка России по гимнастике Анастасия (Маргарита Аброськина) изо всех сил рвётся к заветной мечте — олимпийскому золоту. Однако после серьёзного конфликта с тренером (и возлюбленным по совместительству) дорога на олимп для неё закрыта. Настя, приехавшая в Москву из Иркутска, остаётся в столице одна и практически без средств к существованию. Героиня не оставляет надежды в будущем вернуться в любимый спорт, а пока, чтобы заработать, вступает в команду чирлидеров.
Впрочем, вскоре спортсменка осознаёт, что не может жить без соревнований и побед, и тогда — за неимением лучшего варианта — уходит в регби. Там девушка знакомится с бывшим боксёром Максимом (Олег Гаас), который оказался в команде, поскольку нарушил правила боя и лишился возможности продолжать карьеру на ринге. Регби — жёсткая игра не только на поле, но и в раздевалке… Всё это героям предстоит познать на собственной шкуре.
«Регби» (16+)
пн-чт СТС 22.00.
«Жиза» (онлайн-кинотеатр START)
Подростковая драма. Доведённые до отчаяния 15-летние детдомовцы — самая красивая девочка класса Полина (Валентина Ляпина) и безответно влюблённый в неё Якут (Максим Сапрыкин) — решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды. Но побег полон смертельных опасностей. Справятся ли ребята и что ждёт их в новой жизни?
Главные роли в подростковой драме исполнили Максим Сапрыкин («Крюк», «Домашний арест») и Валентина Ляпина («Этерна», «Мир! Дружба! Жвачка!»).
«Жиза» (16+)
С 23 июня на START.