«Падение Олимпа» и «Штурм Белого дома», «Армагеддон» и «Столкновение с бездной», «Т-34» и «Танки» — ситуаций, когда фильмы сходной тематики вступают в прямую конкуренцию на экранах, предостаточно. На этой неделе в телеэфире конкурировать сам с собой будет шоураннер Илья Куликов, автор «Глухаря», «Чернобыля», «Перевала Дятлова» и других сериальных хитов. Каналы-конкуренты — СТС и ТНТ — начинают показ проектов, к которым он приложил свои умелые руки. И голову.

«Детективное агентство Мухича» ( ТНТ)

Комедия. События в сериале начнутся с того, что Мухич и Кристина потеряют работу в полиции из-за проваленной операции под прикрытием. Карьера бывших полицейских разрушена, они находятся на грани нищеты, но радуются, что их не посадили.

Сериал «Детективное агентство Мухича» Пресс-служба канала ТНТ

Вдруг объявляется олигарх, готовый дать им 100 миллионов. На эти деньги Игорь Мухич решает открыть частное детективное агентство и зовётк себе на работу Кристину — девушку его мечты. Впереди у лихой парочки встречи с элитными клиентами и дела, для решения которых Мухич будет выбирать самые сложные пути.

Создатели спин-оффа заявляют, что смотреть «Детективное агентство Мухича» смогут как преданные фанаты «Полицейского с Рублёвки», так и те, кто только знакомится с франшизой.



«Детективное агентство Мухича» (16+)



пн-чт ТНТ 20.00

«Под защитой» ( НТВ)

Боевик. Оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью, капитан Станислав Дмитриев (Павел Вишняков) участвует в сложной операции по ликвидации наркотрафика в северной столице и работает под прикрытием в банде криминального авторитета Грачёва по кличке «Грач» (Тимур Базинский).

Сериал «Под защитой» Пресс-служба канала НТВ

Основной «конёк» банды — торговля наркотиками. Легенда Стаса надёжна на 100% и позволяет ему входить в ближний круг «грачёвских» людей. Работа уже близится к завершению — оперативники готовятся их взять с поличным. Но по пути на сделку Грачёву звонит неизвестный и сообщает, что на месте его уже ждут сотрудники полиции и что один из его людей — это внедрённый опер…



«Под защитой» (16+)



пн-пт НТВ 20.00

«Милиционер с Рублёвки 2» ( ТНТ)

Сериал «Милиционер с Рублёвки» Пресс-служба канала ТНТ

Комедия. Выпускник школы милиции Володя Яковлев уже обосновался в рублёвском отделении и сработался со своей напарницей — следовательницей Машей Гудковой. Теперь ему поручают более сложные дела, для которых придётся изучить карате и субкультуры 1990-х, столкнуться с пиратством и миром лихого криминала. К своим ролям вернутся Артём Сучков, Ольга Виниченко, Юрий Грубник и Артём Жигулин.



«Милиционер с Рублёвки» (16+)

пн-чт ТНТ 21.00.

«Регби» ( СТС)

Спортивная драма. Чемпионка России по гимнастике Анастасия (Маргарита Аброськина) изо всех сил рвётся к заветной мечте — олимпийскому золоту. Однако после серьёзного конфликта с тренером (и возлюбленным по совместительству) дорога на олимп для неё закрыта. Настя, приехавшая в Москву из Иркутска, остаётся в столице одна и практически без средств к существованию. Героиня не оставляет надежды в будущем вернуться в любимый спорт, а пока, чтобы заработать, вступает в команду чирлидеров.

Сериал «Регби» Пресс-служба канала СТС

Впрочем, вскоре спортсменка осознаёт, что не может жить без соревнований и побед, и тогда — за неимением лучшего варианта — уходит в регби. Там девушка знакомится с бывшим боксёром Максимом (Олег Гаас), который оказался в команде, поскольку нарушил правила боя и лишился возможности продолжать карьеру на ринге. Регби — жёсткая игра не только на поле, но и в раздевалке… Всё это героям предстоит познать на собственной шкуре.

«Регби» (16+)

пн-чт СТС 22.00.

«Жиза» ( онлайн-кинотеатр START)

Сериал «Жиза» Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Подростковая драма. Доведённые до отчаяния 15-летние детдомовцы — самая красивая девочка класса Полина (Валентина Ляпина) и безответно влюблённый в неё Якут (Максим Сапрыкин) — решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды. Но побег полон смертельных опасностей. Справятся ли ребята и что ждёт их в новой жизни?

Главные роли в подростковой драме исполнили Максим Сапрыкин («Крюк», «Домашний арест») и Валентина Ляпина («Этерна», «Мир! Дружба! Жвачка!»).



«Жиза» (16+)

С 23 июня на START.