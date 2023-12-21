Дуэт Дайнеко и Воробьёва, новые персонажи и Киркоров в образе Кена: яркие фото "Новогодней Маски"

Уже по традиции до и после боя курантов телеканал НТВ покажет "Новогоднюю Маску"! В самую волшебную ночь в году на сцену выйдут все участники четвёртого, Дракон и Монстрик из третьего сезона, члены жюри, а также восемь абсолютно новых персонажей.

Это Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совёнок, Новогодний Дракон, Тарантул, Подснежник и Новогодний Фейерверк - все они раскроют свои личности под звук бокалов и праздничное оливье! А появление Дракона, победителя третьего сезона, станет приятным сюрпризом для всех зрителей НТВ - Новый год нужно отмечать в присутствии главного символа года!

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

Создатели масок приложили немало усилий для того, чтобы вновь удивить телезрителей. На производство всех восьми масок новогоднего спецвыпуска ушло более четырёх месяцев. Самыми трудоёмкими оказались маски Подснежника и Золотой Белки. На последней - более 2500 золотых чешуек, вырезанных с помощью лазера.

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

В процессе создания Новогоднего Леденца костюмеры столкнулись с неожиданными сложностями: при транспортировке краска и лак, которыми была покрыта маска, дали странную реакцию, - белый цвет, который изначально задумывался, превратился в тёмно-серый. За несколько дней до съёмки программы пришлось экстренно шлифовать маску, перекрашивать и покрывать её другими составами. Юбка Леденца весит 12 килограммов и держится с помощью специальных плечевых креплений, которые не видны зрителям.

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

"Новогодняя Маска" - это не только яркие музыкальные свершения, а ещё и смешные диалоги между жюри и участниками. По традиции, будут и новые маски, под которыми скрываются самые известные артисты. Зрителей ожидают самые топовые и неожиданные дуэты, в том числе и моя коллаборация. Я очень хотел вновь увидеть Пуделя, потому что это одна из моих любимых масок, за которую я болел весь прошлый сезон", - говорит постоянный ведущий шоу Вячеслав Макаров.

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

Зрителей ждут номера любимых участников четвёртого сезона: так, таинственный Ворон, под маской которого скрывался Ваня Дмитриенко, споёт дуэтом с элегантным Скунсом, под образом которого скрывалась Shena, Лада Дэнс вновь примерит маску Пуделя и выйдет на сцену вместе с бронзовым призёром прошлого сезона - Мандрилом, под маской которого выступал Эльчин Азизов. Самая вкусная маска сезона - Шаурма, в костюме которой была Евгения Медведева, - устроит настоящий пир на сцене вместе с Вадимом Казаченко, который вновь примерит маску Дикобраза.

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

Особенным сюрпризом для всех поклонников "Маски" станут дуэты главного хулигана всех сезонов шоу - Монстрика, он же Алексей Воробьёв, и яркого Феникса, за величественным образом которого скрывалась Виктория Дайнеко, и Дианы Анкудиновой в образе Горностая и главного символа наступающего года - Дракона, в маске которого Ильдар Абдразаков стал главным триумфатором третьего сезона.

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

Конечно, выйдут на сцену и любимые члены жюри - Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Алексей Воробьёв. Членам жюри предстоит не только угадать, кто скрывается за новыми масками, но и по доброй традиции выйти на сцену вместе с другими участниками и друг другом. Например, Валерия представит два дуэта: необыкновенно красивая песня с Сергеем Лазаревым и потрясающий дуэт Барби и Кена. Кто может быть Кеном? Конечно, Филипп Киркоров!

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ. "Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

"Это шоу дарит людям много любви, света, добра и веселья, оно стало поистине семейным и домашним. Чего только стоят выступления всех наших масок, да и нам - членам жюри - очень нравится радовать зрителей новыми песнями, в них мы раскрываемся по-новому. В этом году у меня будут дуэты с потрясающими мужчинами. Я уже пела с Тимуром Родригезом, получился отличный номер, и он настоял на том, чтобы вновь выступить вместе. Уверена, зрители оценят наши старания. А ещё будет весёлый и тёплый дуэт с Мандрилом", - хвастается в предвкушении яркого действа Регина Тодоренко.

Судейские кресла в новогоднем спецвыпуске займут и победители четвёртого сезона шоу - Дима Билан и Сергей Лазарев, который второй год заседает в жюри "Шоу Аватар" и уже съел собаку на отгадывании звёзд по голосу. Кажется, с таким составом жюри у ростовых фигур нет шанса остаться не разоблачёнными.

Незабываемые номера, невероятные коллаборации, всемирно известные хиты, искромётный юмор и отличное новогоднее настроение гарантированы!