Елена Подкаминская сыграла сексуально озабоченную Бабу Ягу в сериале "Сергий против нечисти"

Сегодня, 1 февраля, на онлайн-кинотеатре KION от МТС состоится премьера третьей части русского народного фэнтези "Сергий против нечисти", который был тепло принят и зрителями, и критиками. На сей раз борцам с тёмными силами Сергию и его напарнице Кати Земцовой будет противостоять соблазнительная Яга в исполнении Елены Подкаминской.

В предыдущих эпизодах капитан полиции Кракин (Дмитрий Куличков) попал в мир нечисти, а Сергию, Кате и Тётушке (Ирина Розанова) удалось победить самого Вия, который воскресил всю поверженную ранее нечисть. Цена за победу оказалась высокой: кто-то из борцов сам стал чудовищем высшего порядка, и каждый из героев подозревает в себе неладное. Когда беда касается Кати - не просто напарницы, а любимой женщины Сергия - он принимает решение заключить сомнительную сделку с Ягой.

Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Тем временем, в Москве начинают пропадать знаменитости, и полиция не может распутать эти дела обычными следственными методами - ведь за исчезновениями стоит мощная нежить с Востока. Разыскать их смогут только Сергей и Катя, которые уже победили и Водяного, и Кошку-Баюншу, и Домового, и птицу Сирин, По традиции сериала, борьба эта будет увлекательной и зрелищной: мощный экшн в "Сергии против нечисти" всегда обрамляется и драматической историей героев, и романтической линией, и искрометным юмором.

Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

В продолжении истории главной злодейкой и противницей мракоборцев стала Яга - новая героиня в исполнении Елены Подкаминской ("ИП Пирогова"). "Если у классика "любовь и голод правят миром", то в системе координат моей Яги миром правят похоть и вожделение. Вот уж кто претендент на звание "Самая изобретательная сексуальная особа", - интригует актриса.

Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Сергий против нечисти. Яга" Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

К своим ролям вернулись Ирина Розанова и Дмитрий Куличков, а новых персонажей сыграли Ян Цапник, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская и Михаил Тарабукин. Также в съёмках приняли участие Яна Кошкина, Дмитрий Хрусталёв и Дмитрий Губерниев. Режиссёр Андрей Волгин, который присоединился к проекту в этом сезоне, сохранил баланс жанров, за который зрители полюбили сериал, и в то же время раскрыл нежные стороны характера железной Кати Земцовой.