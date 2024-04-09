План весенних работ: планируем этапы обработки сада от вредителей и против болезней

Опытные садоводы знают: чтобы получить хороший урожай фруктов и ягод, нужно вовремя провести все необходимые процедуры по защите сада от вредителей и болезней. мы подготовили для вас поэтапное описание всех рекомендуемых работ с указанием сроков и препаратов, чтобы вы не тратили время на поиски информации.

Шаг 1: подготовительные работы

Прежде чем приступать к обработке, нужно подготовить плодовые деревья и сам сад. Если не сделать этого вовремя, а отложить на потом, эффективность обработки может существенно снизиться. Что следует сделать до?



Осмотр и очистка коры деревьев. С помощью жёсткой щётки удалить отмершую кору, обработать садовым варом трещины, щели и дупла.



Весенняя обрезка. До начала сокодвижения удалить повреждённые ветви, при необходимости проредить крону деревьев и кустарников. Срезы обработать садовым варом.



Уборка растительных остатков. Скопившуюся под деревом палую листву, а также обрезанные ветки необходимо удалить с участка, так как они являются прибежищем насекомых-вредителей и грызунов.



Перекопка приствольных кругов. Перекопка почвы вокруг стволов обеспечивает доступ кислорода к корням, а также поднимает на поверхность зимовавших в верхнем слое насекомых (обрабатывая крону, обработайте и землю под деревом, чтобы уничтожить вредителей).



Побелка стволов. Весеннее солнце очень активно нагревает кору, а по ночам ещё возможны заморозки. Чтобы избежать разрыва коры от разницы температур, лучше обновить белую краску на стволах деревьев.

Шаг 2: до набухания почек

Когда? Чтобы не пропустить первый важнейший этап обработки сада, ориентироваться нужно не на календарь, а на показатели температуры и состояние почек на деревьях. Если дневная температура устойчиво держится в пределах +3...+5° С, а почки ещё не набухли, самое время проводить обработку сада химическими препаратами. Пока не началось сокодвижение, концентрированная химия деревьям не навредит, а, наоборот, поможет.

Что применять? От вредителей и болезней обрабатываем сад бордоской смесью, железным купоросом, инсектицидами системного действия. Не забывайте о технике безопасности при работе с ядовитыми веществами.

Шаг 3: при набухании и раскрытии почек

Что применять? Когда почка напоминает набухший конус, приступаем к профилактике грибковых поражений. Для этого подойдут медный купорос и другие медьсодержащие препараты, такие как "Хом", "Абига-Пик", "ОксиХом", "Хомоксил", "Купролюкс". От вредителей продолжаем использовать универсальные химические инсектициды: "Актара", "Террадокс". Все нормы расхода и концентрации средств указаны на упаковках препаратов - читайте информацию от производителей!

Обработка сада. freepik.com/Freepik

Шаг 4: перед цветением

Что применять? Главная задача обработки - профилактика появления гусениц плодожорки, а также предупреждение таких болезней как парша, пятнистость и разного рода гнили. От вредителей можно использовать "Герольд", "Искру", "Молнию", "Битоксибациллин" (биопрепараты до наступления тепла неэффективны). Для защиты от болезней - "мягкую" химию, например "Скорр", "Хорус", "Ракурс".

Шаг 5: после цветения

Когда? Когда плодовые уже отцвели, а на термометре +15° С и выше, наступает время заключительной обработки.

Что применять? На этом этапе нужно отказаться от агрессивной химии (если нет показаний к экстренному лечению заболевших деревьев) и отдать предпочтение биопрепаратам, чтобы избежать накопления пестицидов в плодах и ягодах. Можно подобрать препараты для опрыскивания конкретных видов плодовых деревьев. Например, наиболее частые болезни сливы - монилиоз и полистигмоз, а вредители- тли и плодожорки. Для борьбы с болезнями можно использовать "Биотлин","Сэмпай", "Батрайдер", а для защиты от тлей и плодожорок - биологические препараты, такие как "Фитоверм".