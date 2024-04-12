12 апреля
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От "Ну, погоди!" до "Ёжика в тумане": золотая коллекция советской мультипликации

Филипп Киркоров cоблазнял китаянок голым торсом в шоу "Сокровища императора"

В воскресенье, 14 апреля, выйдет очередной выпуск шоу "Сокровища императора", в котором звёзды и их напарники продолжают гонку за солидным призом. Идти к победе участникам не мешают ни погодные условия, ни происки их конкурентов, ни разногласия в командах. В новом выпуске зрителей ждут настоящие "семейные разборки", а также поступок одной из пар, который шокировал всех участников.

"Сокровища императора".
"Сокровища императора".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В прошлом выпуске проект неожиданно покинули Александра и Олег Верещагины, которые последними пришли к финишу. На их место пришла новая команда - Роман Попов и Софья Каштанова, коллеги по сериалу "Детективное агентсиво Мухича".

Уже на первой дистанции им пришлось столкнуться с кознями от Жени Ершова, который довёл свою маму до слез.

Тем временем, Филипп Киркоров и Вольфганг Черни неожиданно выбились в лидеры. Смекалкой короля российского шоу-бизнеса пользуются почти все участники проекта, подслушивая или просто повторяя то, что делает он. Впрочем, только Филипп Киркоров позволил себе бегать по Китаю с обнаженным торсом, демонстрируя идеальный пресс.

&quot;Сокровища императора&quot;.
"Сокровища императора".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Во-первых, мне было жарко, было 35 градусов жары. Во-вторых, я понимал, что в России я этого сделать никогда не смогу. А здесь в Поднебесной я могу себе это позволить: вот так привлекать к себе внимание не как Филипп Киркоров - звезда, а как просто симпатичный мужчина", - высказался поп-король, который ради такого перфоманса лёг под нож пластического хирурга, а потом, хвастаясь фигурой Аполлона, переругался с певицей Славой и Любовью Успеской.

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