Филипп Киркоров назвал Енота победителем "Маски", чтобы избежать обвинений в коррупции

На телеканале НТВ завершился пятый сезон музыкального шоу "Маска". Претендентами на победу были Змей Горыныч, Енот, Бабочка и Кот. В финале все участники решили пойти ва-банк и перестали скрывать свои истинные голоса, чтобы склонить чвшу симпатий в свою пользу. Главное неожиданность стало решение членов жюри выбирать победителя не по заслугам на проекте, а по гендерному принципу. Так впервые в истории шоу "Маска" победителем стала женщина.

Финал, как обычно, был разделён на две части: после выступления четырёх участников, члены жюри должны были определить тройку суперфиналистов. Однако председатель судейской бригады - Филипп Киркоров - вновь внес коррективы в правила. В прошлом году, напомним, певец разделил первое место между Сергеем Лазаревым (Скорпионом) и Димой Биланом (Мамонтенком). На этот раз он снова решил не изменять себе и позволил всем пройти в следующий этап. По его мнению, все финалисты были достойны того, чтобы побороться за победу.

Змея Горыныча слили по половому признаку

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

Перед тем, как определить, кто из масок займет четвёртое место, Сергей Лазарев, который вместе с Димой Биланом, присоединился к жюри, внезапно предложил придерживаться определённой стратегии: так как в прошлых сезонах в тройку финалистов попадали в основном только мужчины, то он предложил отценить Змея Горыныча. На беду участников его поддержали другие судьи.

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

Сказочный персонаж стал не только сенсацией этого сезона, но и всего шоу, ведь до него под какой-либо маской скрывался только один артист, а здесь сразу трое. Их приключение в "Маске" началось с песни Fire: этим номером они навсегда зажгли огонь в сердцах и искорки в глазах членов жюри и зрителей. А дальше: чего только не делали Змеи: показывали фокусы, искромётно шутили, экспериментировали со стразами, "косили" под "Иванушек", доводили Батрутдинова до триполярки, заводили именную почту, получали на неё сотни писем и передавали приветы в выпусках, приходили с музыкальным посвящением для Филиппа, сочиняли песню для Тимура Родригеза.

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

И, конечно, украшали этот сезон своими номерами, в финале вызвав бурю эмоций исполнением композиции Муслима Магомаева "Верни мне музыку" и окончательно убедив судей, что это популярные юмористы из Comedy Club Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин.

Бабочка не допорхала до суперфинала

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

Дальше пришёл черёд разоблачаться Бабочке, которая стала одной из самых ярких масок сезона. Её выступление было по-настоящему уникальным представлением, погружающим в романтический мир этой порхающей героини. Она приносила жюри подарки и даже закрутила небольшой роман с Перцем, правда он сам всё испортил, признавшись в любви другой.

Поначалу про Бабочку говорили, что это не певица, а скорее фигуристка или акробатка, но становясь с каждым шагом ближе к финалу, Бабочка раскрывала все грани своего вокала и доказывала, что она - настоящий профессионал. А в финале сразила всех наповал хитами Майли Сайрус Flowers и "В самое сердце" Сергея Лазарева, после которых члены жюри сказали: "Твой голос не спутать ни с каким другим" и безоговорочно назвали имя Люси Чеботиной.

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Зато никто не упрекнёт в коррупции, представляешь?"

В финале судьям пришлось выбирать между Котом и Енотом. Так как членов жюри было шестеро, Киркоров имел возможность уравнять голоса, но делать этого не стал. Певец объяснил, что Енот поразил его еще с первого выпуска - именно ему он подарил свою антикварную брошь как талисман. А вот Кот, по его признанию, поначалу не произвел такого сильного впечатления и раскрылся лишь к финалу.

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

Лишь в финале Киркоров наконец услышал в Коте коллегу и подругу Ани Лорак, которую ждал много сезонов, поэтому отказывался верить в то, что она скрывается в громоздком костюме. "Да Ани Лорак ни в жизни не наденет на себя этот кошмар", - заявил Киркоров, которому предстояло принять непростое решение, кто же станет победителем юбилейного сезона, ведь решающее слово во время голосования оставалось за ним.

"Будем правильным, если сегодня победит тот, кто весь сезон радовал нас, удивлял, смешил", - сказал поп-король. И он отдал голос за Енота. Ани Лорак, которая скрывалась в костюме Кота не ожидала, что получит второе место. Певица пояснила, что не хотела ставить Киркорова в неловкое положение. "Зато никто не упрекнёт в коррупции, представляешь?", - отреагировал он.

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Ты просто стопроцентный победитель! Я благодарю тебя за то, насколько ты уникальный артист", - отметил Тимур Родригез, предположив, что в костюме Енота скрывается Севиль. Его версию поддержали Регина Тодоренко, Дима Билан и Филипп Киркоров.



"Как это возможно! Она же просто образец утончённости, благоразумия и прекрасных манер", - восхитился её преображением Родригез. Кстати, во время своего номера Енот проделал очередной хулиганский трюк - снял маску и покрутил ею в воздухе. При этом лицо персонажа спрятали танцоры балета. Этот момент привёл в восторг членов жюри.

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

Енот начал свой путь в шоу с песни Димы Билана "Ночной хулиган" и с каждым новым выпуском покорял и зрителей, и членов жюри номерами, танцами, разговорами на разных языках и гиперактивностью. А ещё читал стихи собственного сочинения, садился на шпагат и угощал членов жюри клубникой, а взамен Енот получил от Филиппа Киркорова пиджак и брошь, которая стала для героя талисманом.

"Маска 5". Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Много было интересного, классного и сложного. Это было дико азартно, я сама себя открывала с какой-то новой стороны и думала: "О, Севиль, серьёзно?" Это всё благодаря этому малышу. Я узнала, что могу лежать на полу, держаться в седле, шутить и не бояться. Мне нравятся весёлые персонажи и вообще еноты. Это те звери, которые дарят радость и умиление. Они зажигают улыбки, как лампочки. Костюм Енота самый подвижный и удобный. Он влюбил меня в себя с первого взгляда: смотришь на него и хочется радоваться и танцевать. Так что я - счастливица. Я рада быть частью этого большого легендарного шоу", - сказала напоследок победительница.



За самым интригующем моментом выпуска - снятием маски Енотом, который стал главным триумфатором сезона - следило 40,1% зрителей старше 18 лет.