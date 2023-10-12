ФК "Родина" вляпался в криминальные разборки с китайской мафией

Осень на стримингах богата на проекты криминальной тематики. Сегодня, 12 октября, зрителям видеосервисов more.tv и Wink станет доступен криминальный сериал "ФК Родина", производством которого занималась компания, создавшая "Трудных подростков". Главную роль исполнил Роман Евдокимов, а режиссёром стал Иван Плечёв ("Солдаут").

В центре сюжета - игроки из провинциального футбольного клуба, которые в разгар сезона узнали, что их команда остаётся без финансирования, поскольку их владелец (он же - мэр города) решил сократить затраты. Если парни срочно не найдут деньги, то не смогут принять участие в следующем матче, и им запишут техническое поражение. Но спортсмены не привыкли сдаваться, так что они идут на поклон к местному криминальному авторитету (Александр Клювкин), который готов помочь решить их проблему и просит за это сущую мелочь... перевезти контрабанду из Китая. Но всё идёт не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба

Исполнитель главной роли и, похоже, главная звезда наступающих сериальных времен Роман Евдокимов, сыгравший капитана команды, обещает много изобретательного экшена, включая гонки на машинах и мотоциклах и переправу через реку на тонущей лодке.