Вот это финал! Главный фаворит шоу "Ну-ка, все вместе!" неожиданно оступился в шаге от победы

На телеканале "Россия 1 прошёл финал вокального шоу "Ну-ка, все вместе!". На протяжении почти трёх месяцев зрители наблюдали за участниками конкурса, которые боролись за приз в пять миллионов рублей и ротацию сингла в радиоэфире. Нередко конкурсантам удавалось поднимать на ноги всю сотню, однако победить и забрать главный приз должен был только один конкурсант. И финал получился максимально драматичным.

Конкурсанты проходят три этапа: отборочный тур, полуфинал и финал. К победе приблизились девять конкурсантов: Ольга Варвус, Софико Кардава, дуэт Роза Туаева и Александр Елкин, Азат Раимбердиев, Александра Белякова, Николас Рейна, Дарья Морозова и Фаррух Хасанов.

Все участники были сильны, но явным фаворитом выглядел Азат Раимбердиев из Бишкека. В третий раз за проект он набрал ровно 100 голосов. В отборочном туре, полуфинале и финале конкурсант поднял на ноги всех музыкальных экспертов, заставил их подпевать себе.

Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

По итогу выступления всех участников в финал прошли Фаррух Хасанов из Душанбе (за композицию Майкла Джексона получил 97 баллов), Софико Кардава из Москвы (композиция Аллы Пугачёвой "Сто часов счастья" набрала 98 голосов, ) и Азат Раимбердиев. Онисразились в суперфинале за звание победителя.

К удивлению многих, победителем и обладателем главного приза пятого юбилейного сезона стал Фаррух Хасанов из Душанбе! С отрывом в восемь голосов он опередил Азата, который не угадал с финальной композицией. Песня The Final Countdown группы Europe казалась хорошим выбором для последнего аккорда, но не впечатлила жюри. А Софико Кардава и вовсе переволновалась и сумела впечатлить лишь 79 судей, заняв третье место.

Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В итоге победитель 5-го сезона Фаррух Хасанов удостоился Кубка шоу, приза в размере 5 миллионов рублей и получил возможность записать оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио".

"Я приехал в Москву за мечтой, за победой! Все участники финала были сильны и по-своему уникальны, я со многими подружился. Проект открывает мне новые двери, уверен, что изменится многое - от целей до планов на будущее. Я благодарен телеканалу "Россия" и хотел бы поблагодарить свою семью, друзей и весь Таджикистан за поддержку. Они гордятся мной!", - сказал победитель, еле сдерживая эмоции.

Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Финал был мегамощным! На самом деле шоу развивается, шоу растёт. С каждым сезоном уровень вокалистов повышается. Поэтому - пробуйте, приходите на кастинги, обязательно участвуйте в нашем шоу "Ну-ка, все вместе!". О вас узнает вся страна! Ну и споём все вместе!", подвёл итог глава жюри Сергей Лазарев.