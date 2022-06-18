Выйдя на экраны в 2016 году, «Полицейский с Рублёвки» превратился в самую настоящую франшизу, которая состоит из пяти высокорейтинговых сезонов, трёх полнометражных новогодних комедий, собравших миллиардную кассу, и приквела «Милиционер с Рублёвки», который рассказывал о молодых годах героя Сергея Бурунова. 20 июня она пополнится «Детективным агентством Мухича», которое покажет ТНТ.

«Гонзо-дедукция» от Мухича

Напав на золотую жилу, продюсер, сценарист и режиссёр Илья Куликов решил не останавливаться и снял новое сюжетное ответвление — сериал «Детективное агентство Мухича», в котором будут солировать герои Романа Попова и Софьи Каштановой.

Сериал «Детективное агентство Мухича» Пресс-служба канала ТНТ

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Горе без ума

«Тандем Мухича и Кристины был одним из комедийных центров «Полицейского с Рублёвки» и давно напрашивался отдельный сериалв котором мы бы проводили с ними намного больше времени. Хотелось посмотреть на этот метод «гонзо-дедукции». Самое обычное дело Мухич начнёт раскрывать такчто мало не покажется. Казалось быпростые дела будут расследоваться клинически дебильными способами. Это прям квинтэссенция Мухичаего яркий концентрат из «Полицейского с Рублёвки», — интригует Куликов.

События в сериале начнутся с того, что Мухич и Кристина потеряют работу в полиции из-за проваленной операции под прикрытием. Карьера бывших полицейских разрушена, они находятся на грани нищеты, но радуются, что их не посадили. Вдруг объявляется олигарх, готовый дать им 100 миллионов.

Сериал «Детективное агентство Мухича» Пресс-служба канала ТНТ

На эти деньги Игорь Мухич решает открыть частное детективное агентство и зовёт к себе на работу Кристину — девушку его мечты. Впереди у лихой парочки встречи с элитными клиентами и дела, для решения которых Мухич будет выбирать самые сложные пути.



Создатели спин-оффа заявляют, что смотреть «Детективное агентство Мухича» смогут как преданные фанаты «Полицейского с Рублёвки», так и те, кто только знакомится с франшизой. Поклонников оригинала ждут пасхалки, появление старых знакомых из рублёвского отдела полиции и персонажи вроде депутата Романа Андреевича, Гудковой и даже Яковлева! Он же тоже неровно дышит в сторону Кристины…



P. S. Канал ТНТ решил нанести двойной удар — с 20 июня, сразу после «Детективного агентства Мухича», начнётся показ и второго сезона «Милиционера с Рублёвки».

«Детективным агентством Мухича» (16+)

пн-чт ТНТ 20.00