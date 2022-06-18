18 июня
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Горе-следователь Мухич из вселенной «Полицейского с Рублёвки» займётся частным сыском на ТНТ

Выйдя на экраны в 2016 году, «Полицейский с Рублёвки» превратился в самую настоящую франшизу, которая состоит из пяти высокорейтинговых сезонов, трёх полнометражных новогодних комедий, собравших миллиардную кассу, и приквела «Милиционер с Рублёвки», который рассказывал о молодых годах героя Сергея Бурунова. 20 июня она пополнится «Детективным агентством Мухича», которое покажет ТНТ.

Сериал "Детективное агентство Мухича"
Сериал "Детективное агентство Мухича"
Пресс-служба канала ТНТ

«Гонзо-дедукция» от Мухича

Напав на золотую жилу, продюсер, сценарист и режиссёр Илья Куликов решил не останавливаться и снял новое сюжетное ответвление — сериал «Детективное агентство Мухича», в котором будут солировать герои Романа Попова и Софьи Каштановой.

Сериал &quot;Детективное агентство Мухича&quot;
Сериал «Детективное агентство Мухича»
Пресс-служба канала ТНТ


«Тандем Мухича и Кристины был одним из комедийных центров «Полицейского с Рублёвки» и давно напрашивался отдельный сериал, в котором мы бы проводили с ними намного больше времени. Хотелось посмотреть на этот метод «гонзо-дедукции». Самое обычное дело Мухич начнёт раскрывать так, что мало не покажется. Казалось бы, простые дела будут расследоваться клинически дебильными способами. Это прям квинтэссенция Мухича, его яркий концентрат из «Полицейского с Рублёвки», — интригует Куликов.

Горе без ума

События в сериале начнутся с того, что Мухич и Кристина потеряют работу в полиции из-за проваленной операции под прикрытием. Карьера бывших полицейских разрушена, они находятся на грани нищеты, но радуются, что их не посадили. Вдруг объявляется олигарх, готовый дать им 100 миллионов.

Сериал &quot;Детективное агентство Мухича&quot;
Сериал «Детективное агентство Мухича»
Пресс-служба канала ТНТ

На эти деньги Игорь Мухич решает открыть частное детективное агентство и зовёт к себе на работу Кристину — девушку его мечты. Впереди у лихой парочки встречи с элитными клиентами и дела, для решения которых Мухич будет выбирать самые сложные пути.

Создатели спин-оффа заявляют, что смотреть «Детективное агентство Мухича» смогут как преданные фанаты «Полицейского с Рублёвки», так и те, кто только знакомится с франшизой. Поклонников оригинала ждут пасхалки, появление старых знакомых из рублёвского отдела полиции и персонажи вроде депутата Романа Андреевича, Гудковой и даже Яковлева! Он же тоже неровно дышит в сторону Кристины…

P. S. Канал ТНТ решил нанести двойной удар — с 20 июня, сразу после «Детективного агентства Мухича», начнётся показ и второго сезона «Милиционера с Рублёвки».

«Детективным агентством Мухича» (16+)
пн-чт ТНТ 20.00

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