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Гоша Куценко честно рассказал Лере Кудрявцевой о съёмках пикантных сцен в сериале "Скорая помощь"

В субботу, 28 октября, гостем ток-шоу "Секрет на миллион" станет Гоша Куценко. Актёр, обожаемый зрителями за роль в сериале "Скорая помощь", расскажет, какие страсти кипят на съёмочной площадке, объяснит, что думает об этом его супруга, а также признается, готов ли он стать дедом.

"Секрет на миллион". Гоша Куценко.
"Секрет на миллион". Гоша Куценко.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Если в юности Гоше Куценко часто доставались роли героев-любовников, то сейчас режиссёры видят в нём серьёзных, надёжных и сильных духом мужчин. Именно таким является доктор Кулыгин в сериале "Скорая помощь", новый сезон которого скорой выйдет в эфир. Гоша настолько вжился в роль, что смело может давать медицинские консультации коллегам, да и зрители иногда обращаются к нему за помощью, отождествляя актёра и персонажа.

Несмотря на то, что сериал "Скорая помощь" рассказывает о буднях врачей скорой помощи, романтическая линия там тоже есть. Ничто человеческое доктору Кулыгину не чуждо, поэтому без любви его создатели сериала не оставили. В студии шоу "Секрет на миллион" Гоша расскажет о том, как снимаются самые пикантные сцены, а также о том, что об этом думает его законная супруга.

С семьёй Гоше повезло: они с Ириной Скриниченко вместе уже больше 20 лет, и со временем их отношения, как утверждает актёр, становятся только крепче. Супруги воспитывают двух дочерей, Светлану и Евгению, которых Гоша очень любит.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Гоша Куценко.
"Секрет на миллион". Гоша Куценко.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Есть у Куценко и взрослая дочь от первого брака с актрисой Марией Порошиной - Полина. Она придёт в студию "Секрета на миллион", расскажет о том, как ей, несмотря на расставание родителей, удалось сохранить тёплые отношения с отцом, а также признается, не собирается ли в ближайшее время сделать Гошу и Марию бабушкой и дедушкой.

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