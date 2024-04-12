5 грубых ошибок при обработке сада весной

Патогенов в саду - великое множество, и порой даже специалист с ходу не определит, кто именно покушается на ваши растения. Поэтому с началом весны пора приступать к защитной обработке сада от болезней и вредителей. Но, увы, даже опытные дачники не застрахованы от ошибок в этом нелёгком деле. Давайте разберём самые распространённые промахи в борьбе за здоровье растений.

1. Использование железного купороса

Железный купорос, или сульфат железа - популярный фунгицид, который применяют для лечения и профилактики грибковых болезней (мучнистой росы, монилиоза, серой гнили, парши, пятнистостей). Кроме того, им дезинфицируют раны на деревьях и лечат хлороз (из-за дефицита железа листья светлеют или белеют).

Но использовать этот препарат можно только осенью, поскольку он замедляет раскрытие почек, цветение, завязывание плодов и, следовательно, смещает срок сбора урожая. Также железный купорос может вызвать ожог листвы и молодых побегов. Первую весеннюю обработку сада лучше провести с применением медного купороса (в первой половине апреля до набухания почек, когда средняя температура воздуха установится на отметке +5...+6 градусов).

2. Смешивание несовместимых препаратов

В последнее время стала популярна баковая смесь - так называемый коктейль из инсектицидов и фунгицидов. Но не все садоводы при составлении смеси учитывают совместимость веществ и возможную реакцию между ними. В лучшем случае комбинация несовместимых препаратов не даст ожидаемого результата, а в худшем - погубит деревья и кустарники.

Обработка сада. freepik.com/aleksandarlittlewolf.

Бордоскую жидкость нельзя смешивать с другими препаратами и применять одновременно с фунгицидами иных типов.

Железный купорос несовместим с чистым медным купоросом, поскольку в результате получается раствор высокой кислотности.

Нельзя совмещать железный купорос с известью и содержащими её смесями, а также с любыми инсектицидами и фунгицидами, которые разлагаются в щелочной среде.

Препараты на основе бора несовместимы с известью и любыми маслянистыми жидкостями.

Железо и магний не рекомендуется смешивать с раствором кальция, а кальций - с препаратами на основе серы и фосфора.

Запомните: самыми безопасными и эффективными считаются смеси, состоящие их двух защитных компонентов и одного стимулятора роста.

3. Применение биопрепаратов в холода

Оптимальной для первой весенней обработки считается среднесуточная температура воздуха на уровне +5 градусов, она подходит для применения большинства химических пестицидов. Противники "химии" часто в это же время опрыскивают сад биологическими препаратами. Но все они начинают действовать при температуре воздуха не ниже +8 градусов, а значит, для обработки ранней весной не подходят.

4. Полный отказ от "химии"

Не всегда заболевшие или атакованные вредителями растения можно спасти народными методами. Порой и биопрепараты бывают бессильны. Разумное использование "химии" (соблюдение сроков, дозировки, совместимости и прочее) позволяет получить качественный высокий урожай и избежать засилья в саду опасных инфекций и вредных насекомых.

5. Несоответствие дозировок

Несоблюдение рекомендуемых производителем дозировок, пожалуй, самая частая ошибка, которую допускают дачники во время обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Помните: меньшая концентрация действующего вещества желаемого эффекта не принесёт, а двойная доза сожжёт листву и побеги. Всегда строго следуйте инструкции на упаковке препарата!