10 августа
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"Характер нордический. Не женат": почему у Штирлица не было женщин?

По одной из легенд, своим появленим Исаев-Штирлиц был обязан небывалому успеху на Западе похождений Джеймса Бонда. Естественно, наш рыцарь плаща и кинжала стал полной противоположностью агента британской разведки с лицензией на убийство: Бонд - холёный, дорогой, вечно стреляющий и соблазняющий женщин, и Штирлиц - импозантный, безупречно одетый, думающий и беззаветно преданный Родине. Несмотря на очевидные различия, между ними было нечто общее - запутанные отношения с женщинами...

Сериал "Семнадцать мгновений весны".
Сериал "Семнадцать мгновений весны".
kinopoisk.ru

От Марики Рёкк до дама с лисой

Верных поклонников творчества Юлиана Семёнова всегда мучали два вопроса: "Существовал ли Штирлица на самом деле?" и "Почему у Штирлица не было женщин?". Был ли Штирлиц на самом деле - вопрос спорный, поэтому оставим его историкам спецслужб. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Даже аскету Штирлицу. Поэтому они сопровождают его все 12 серий, и отбирала их Лиознова с величайшей требовательностью.

Сериал &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;.
Сериал "Семнадцать мгновений весны".
kinopoisk.ru

Тут вам и дама в лесу - милейшая фрау Заурих, и подвыпившая дама с лисой в исполнении Инны Ульянова ("Я - Эйнштейн в любви!"), и загадочная Габи, и актриса Марика Рёкк на экране, и идеологически чуждая нам чёрствая немецкая женщина Барбара, у которой всё позади, и немецкая же крошка Урсула, дочка солдата Хельмута, у которой всё впереди. И, конечно, жена Штирлица - безымянная, онемевшая по заданию советской разведки, - какие глаза, утонуть можно. "Я прошу, хоть ненадолго!" - умоляют они. Но Штирлиц непреклонен - работа превыше всего. Но обо всём по порядку.

Букетики и шахматы фрау Заурих

Фрау Заурих, милейшей пожилой дамы, которая скрашивала своим воркованием одинокие вечера господина Бользена (alter ego Штирлица), в сценарии Юлиана Семёнова не было. Персонаж этот был выдуман Татьяной Лиозновой для того, чтобы смягчить нордический образ главного героя. Она же предложила автору написать пару сцен с участием старой немки в надежде, что её сыграет Фаина Раневская. Когда та отказалась, Лиознова вспомнила про Эмилию Мильтон, которая как-то у неё уже снималась. Роли, собственно, не было - её сочиняли прямо перед камерой. Как вспоминала Татьяна Михайловна, "...когда я видела её очередную сцену с Вячеславом Тихоновым, мне так жалко было её отпускать, что я тут же садилась и писала продолжение их встреч".

Сериал &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;.
Сериал "Семнадцать мгновений весны".
kinopoisk.ru

Вот герои в лесу. Фрау Заурих в каких-то жутких ботах, найденных на складе киностудии имени Горького. "А как вы думаете, я ещё сезон прохожу в этих ботинках?" - спрашивает она советского разведчика. Эта фраза родилась спонтанно, но актриса замечательно её обыграла. Или милые букетики цветочков, которые Мильтон очень любила и самозабвенно тыкала их Штирлицу в нос - это же настоящая находка! Когда будете в следующий раз смотреть, как фрау Заурих играет "защиту Каракан", знайте: Эмилия Мильтон никогда в жизни не держала в руках шахмат. Актрисе надо было изобразить настоящего шахматного аса, тем более что сама фрау Заурих была дамой с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Мильтон беспорядочно хватала с доски фигурки, а зрители были в восторге.

Но и этого Лиозновой показалось мало и она вместе с исполнительницей главной роли стали сочинять историю жительницы Берлина. Шахматы, гадание - это лишь кусочек жизни, за который хватается фрау Заурих. У неё была семья, умер муж, погибли на фронте дети... Лиознова попросила художника раздобыть какие-нибудь побрякушки, которые старуха носила бы с собой: бусы, флакончик с остатками духов, лорнет. Так родился этот мешочек, который фрау Заурих достаёт вместе с шахматами...

Безответная любовь

Общение с пожилой дамой, конечно же, многое говорило о великодушии Исаева, но оставляло много вопросов. Поэтому Лиознова долго думала об этом: "Должна, должна же быть женщина... Но кто? Ведь если её не будет, это привлечёт внимание. Да и вообще зритель неизвестно до чего может додуматься..." И тогда появилась Габи Набель, молодая машинистка в кафе "Элефант", безумно влюблённая в нашего красавца-разведчика. И вроде бы что-то у них должно было получиться, но... Но консультантами на фильме были чины из КГБ. А советский разведчик каким должен быть? Советский разведчик, господа, должен быть безупречным. Поэтому женщину пришлось, как говорится, отставить.

Сериал &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;.
Сериал "Семнадцать мгновений весны".
kinopoisk.ru

Для этого была придумана сцена вечеринки в доме господина Бользена "Мне было важно щёлкнуть по носу эту молодую особу, которая положила глаз на Штирлица... Так родилась моя любимая фраза, которая расставила все точки над "ё": "Из всех людей на планете я больше всего люблю стариков и детей". Габи к ним не относилась", - скажет позже Татьяна Лиознова. Как ни странно, больше всего она ждала ударов именно по этой сцене - боялась, как бы кто-то не заявил, что Штирлиц - гомосексуалист. Сегодня в эти страхи верится с трудом, тем не менее отказ советского разведчика от интима с хорошенькой немкой кому-то мог показаться сомнительным. Для убедительности Лиознова посадила Габи за тот стол, за которым сидела жена Штирлица, во время их свидания. Естественно, это сделало машинистку "неприкасаемой"...

Глаза жены разведчика

Сериал &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;.
Сериал "Семнадцать мгновений весны".
kinopoisk.ru

Безмолвной встречи разведчика с женой в кафе "Элефант" не было в романе. Её придумала сама Татьяна Михайловна - действительно, сочинить такое могла только женщина. Исполнительницу роли искали долго - обязательными качествами актрисы должны были быть "русское, ясное и простое лицо, проникновенный взгляд и чтобы молчала она красноречиво". Выбор пал на актрису Театра Вахтангова Элеонору Шашкову. Когда она пришла на съёмки, ей обьяснили, что роль без единого слова. Нужно просто сидеть и смотреть на героя. Началась съёмка.

- Куда смотреть? - спрашивает она у Лиозновой.

- Смотреть на железку.

- На железку смотреть не буду.

- ??

- Мне нужен Тихонов. Я влюблюсь в него и сыграю всё, как нужно...

На этих словах открывается дверь в декорации и в кафе "Элефант" входит Вячеслав Васильевич. Все обомлели. Он не мог не посмотреть на свою супругу по фильму, потому что назавтра ему надо было сниматься в своих дублях этой же сцены. Как только он сел перед актрисой, она сыграла роль превосходно, со всей сдержанной глубиной. На следующий день уже она сидела напротив, чтобы Тихонов, глядя в её глаза, вдохновенно отыграл свой эпизод.

Сцена занимает минут восемь экранного времени - целую вечность, 250 метров плёнки. Начальство требовало сократить, Лиознова наотрез отказалась и правильно сделала: чего уж мелочиться, когда есть о чём помолчать.

"Как ты думаешь рожать, малыш?"

Сериал &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;.
Сериал "Семнадцать мгновений весны".
kinopoisk.ru

Вы сейчас не поверите, но многие зрители, когда смотрели фильм, просто мечтали о романе Штирлица и Кэт. Но разве же это было возможно? Она была для него маленькой девочкой...

Градовой роль радистки Кэт далась нелегко. Её героиню допрашивают в гестапо, и от постоянных падений на бетонный пол перед камерой актриса ходила вся в синяках. Повлияла роль на Градову и психологически. В одной из сцен фильма Кэт спасает от гибели чужого младенца. В тот момент сама актриса ожидала ребёнка. Вскоре после выхода телесериала на экраны Екатерина родила дочь Машу, а ещё через несколько лет усыновила мальчика из Дома малютки.

Сериал &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;.
Сериал "Семнадцать мгновений весны".
kinopoisk.ru

Екатерина Градова: "Мне всегда нравился Вячеслав Васильевич, поэтому я так нервничала на съёмочной площадке. Но он мне помогал, относился как к дочке, я всегда чувствовала его плечо. Так было и в жизни, и в роли, поэтому не могло быть никакого романа между нашими персонажами. Хотя, когда мы снимали на Рижском вокзале эпизод отъезда Кэт из Берна в Париж, мне очень хотелось выглядеть красивой, хотелось, чтобы он смотрел на меня! Потому что это был единственный раз, когда Лиознова разрешила мне сниматься в красивом платье. А эта сцена так похожа на эпизод встречи Штирлица с женой - прощание на расстоянии".

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