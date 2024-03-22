Hе только отдых, но и лечение: какие позы сна облегчают недуги

Для сердца

Люди с поражёнными атеросклерозом сосудами сердца подсознательно стараются не спать на левом боку, и тому есть научное объяснение. Ночью повышается активность вагусного нерва, уменьшающего нагрузку на сердце. Сон на правом боку стимулирует вагусный нерв, что снижает вероятность сердечного приступа.

Для давления

У многих гипертоников, к сожалению, не происходит ночного снижения артериального давления, что важно для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. На 58-й ежегодной конференции по гипертонии были представлены данные о том, что сон на животе снижает артериальное давление в ночные часы. Но в этой позе неизбежно возрастает нагрузка на поясницу. Чтобы избежать этого, подкладывайте подушечку под нижнюю часть живота.

Для печени

Если вы основательно перекусили перед сном чем-то жирным, устраивайтесь на покой, лежа на левом боку: в этой позиции облегчается отток желчи из желчного пузыря и улучшается пищеварение.

Для желудка

Страдаете изжогой? Тогда засыпайте на спине, положив под голову высокую подушку. В таком положении соляная кислота уже не будет попадать из желудка в пищевод, а значит, изжога не испортит ваш сон.

Сон. freepik.com/lookstudio

Для спины

Лучшая ночная поза для тех, кого беспокоят боли в спине, - на боку с согнутыми коленями. Особенно это полезно при грыже межпозвоночных дисков - в этом положении позвоночник полноценно отдыхает. В позе на спине лучше не засыпать, но если иначе уснуть вы не можете, подкладывайте под колени небольшую подушку или свернутое валиком полотенце - это поможет восстановить физиологический изгиб поясничного отдела позвоночника и разгрузит спину в ночные часы.

Для храпящих

Храп доставляет неудобства и храпящим, и тем, кто спит с ними в одной комнате. У храпунов повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, часто случается остановка дыхания во сне. Самый простой способ избавиться от храпа - это не спать на спине. Можно пришить к спинке пижамы храпящего карман и положить в него теннисный мяч. Спать на спине станет невозможно! Так за две-три недели человек привыкнет спать на боку, а его близкие наконец-то смогут высыпаться.