Ирина Лачина расскажет о размолвках с мамой Светланой Тома и секретах своей красоты

В субботу, 5 августа, гостьей нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станет актриса Ирина Лачина. Дочь Светланы Тома расскажет, из-за чего у них с мамой случались размолвки, как она встретила любовь всей жизни и какой ценой ей досталась единственная дочь.

Ирина Лачина похожа на свою знаменитую маму и внешностью, и талантом. Она давно состоялась в профессии, однако в юности искренне переживала, что её воспринимают лишь как дочь знаменитой актрисы, звезды фильма "Табор уходит в небо". К счастью, сомнения давно в прошлом, ведь Лачину российский зритель любит не меньше, чем её маму.

Ирине удалось состояться не только в профессии, но и в семье. Она много лет счастлива в браке и вырастила прекрасную дочь. Актриса заплатила очень высокую цену за материнство, однако все испытания и трудности позади, и сейчас мать и дочь невероятно близки и счастливы.

"Секрет на миллион". Ирина Лачина. Пресс-служба телеканала НТВ.

На паспортный возраст актриса совершенно не выглядит, однако утверждает, что не доверяет своё здоровье косметологам и врачам. Она поделится с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой секретами молодости и красоты, а также расскажет, к каким народным средствам обращается регулярно.

Несмотря на востребованность в профессии и постоянную занятость, Ирина находит время на то, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. В её гостеприимном доме живут подобранные на улице кошки и собаки, мимо которых неравнодушная актриса просто не могла пройти. В эфире "Секрета на миллион" она расскажет о том, как к этому относятся её близкие и разделяют ли они её желание спасти и обогреть весь мир.