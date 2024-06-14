Ирина Пегова встала грудью на защиту русского народа

В субботу, 15 июня, на телеканале "Россия" состоится премьера исторического фильма "Царская прививка". Вакцинация? Нет, это не про сегодня, а про вторую половины XVIII века. Нашу страну тогда захлестнула эпидемия оспы, и если бы не Екатерина II, которая на личном примере доказала пользу укола, жертв могло быть намного больше. В итоге тогда произошла первая в России массовая вакцинация, что сегодня смотрится очень актуально.

Россия, 1768 год. Императрица Екатерина Алексеевна (Ирина Пегова) мается на карантине в Царском селе. Медицинская коллегия прилагает все усилия, чтобы ограничить бедствие, но лечиться по доброй воле никто не хочет. Прогрессивный помещик, врач Владимир Бельский (Антон Денисенко), тщетно ищет добровольцев для тестирования метода прививки - не помогают ни уговоры, ни обещание награды.

Сериал "Царская прививка". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Царская прививка". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Царская прививка". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Осознавая опасность, которая грозит Российской империи, Екатерина II решается на отчаянный шаг: просвещённая императрица выписывает в Россию английского доктора Томаса Димсдейла (Петар Зекавица), чтобы с его помощью привиться от оспы самой и личным примером подвигнуть народ принять участие в вакцинации. И в этом кроется вполне реальный исторический подвиг Екатерины, легитимизировавший её в истории как русского правителя, а не залётную немку, оказавшуюся на троне по стечению обстоятельств.

В отличие от масштабных проектов, которые любят снимать на государственном канале "России 1", "Царская прививка" рассказывает о важном, но всё же локальном событии в истории страны - первом опыте вакцинации населения.

Сериал "Царская прививка". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Главную роль исполнила Ирина Пегова, которая воспользовалась уникальной возможностью, чтобы глубоко погрузиться в историю жизни царицы: "Это самая великая женщина нашей России, несмотря на то что по крови она не русская. Мне дали доступ во все архивы, которые только возможно, я читала документы, ее письма, хранящиеся в Библиотеке имени Ленина, в Национальной библиотеке в Царском Селе. Оказывается, Екатерина чудовищно боялась оспы с самого детства, для неё это реально была самая страшная болезнь на свете. И то, что она пересилила этот свой страх, - абсолютный подвиг".

"На мой взгляд, Ирина Пегова в роли Екатерины стала одной из самых прекрасных Екатерин в истории кино: это её роль, абсолютно ее персонаж», - уверен режиссёр картины Егор Анашкин.