Как мы помним, он потерял работу в престижном клубе из-за своего скандального характера и неуважительного отношения к женщинам. Чтобы вернуться в Суперлигу, он должен выиграть чемпионат по волейболу с провинциальной студенческой женской командой. Казалось бы, пустяковая задача для профессионала, но наставничество в женской команде второго эшелона идёт кувырком, а проблемы личного характера превращают жизнь в сплошной кавардак.

В третьем сезоне Деревянко не справляется с предательством команды и уходит в привычный мир вредных привычек и слабостей. Чтобы вернуться в строй, он обращается к чудаковатому психотерапевту Льву (Максим Лагашкин) и берётся за женскую команду по пляжному волейболу. Но начать привычную новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стяжко)…

Кадр из сериала «Дылды 3». Пресс-служба канала СТС.

Креативный продюсер Андрей Воробьёв считает, что переход с паркета на песок добавил динамики сериалу: «Съёмки пляжного волейбола отличаются от классического. Участников игры меньше, мяч легче, а площадка короче на метр. Хотелось получить разнообразные эффектные кадры, поэтому мы использовали коптер, 360-градусные камеры и рапид».

Кадр из сериала «Дылды 3». Пресс-служба канала СТС.

За южным колоритом группа отправилась в Анапу, но курортный город встретил киношников не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры пришлось снимать на Кипре. «Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода, — вспоминает Деревянко. — Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол в лёгкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном».

Кадр из сериала «Дылды 3». Пресс-служба канала СТС. Кадр из сериала «Дылды 3». Пресс-служба канала СТС. Кадр из сериала «Дылды 3». Пресс-служба канала СТС.

Если в новых сериях Павел поправился на четыре размера благодаря костюмерам, то его экранная дочь Ангелина Поплавская примерила реальный гипс. За несколько месяцев до съёмок актриса сломала ногу, поэтому команде пришлось срочно искать дублёршу для спортивных сцен.

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