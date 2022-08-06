8 августа
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Урожай.
Защита урожая: как избавиться от огородных вредителей без применения химии

Из Деревянко посыпался песок: в «Дылдах 3» герой Павла перейдёт в пляжный волейбол

С понедельника, 8 августа, канала СТС начинает показ третьего сезона околоспортивной комедии «Дылды», в которой получит продолжение одиссея непутёвого волейбольного тренера Михаила Ковалёва в исполнении Павла Деревянко.

Кадр из сериала "Дылды 3".
Кадр из сериала "Дылды 3".
Пресс-служба канала СТС.

Как мы помним, он потерял работу в престижном клубе из-за своего скандального характера и неуважительного отношения к женщинам. Чтобы вернуться в Суперлигу, он должен выиграть чемпионат по волейболу с провинциальной студенческой женской командой. Казалось бы, пустяковая задача для профессионала, но наставничество в женской команде второго эшелона идёт кувырком, а проблемы личного характера превращают жизнь в сплошной кавардак.

В третьем сезоне Деревянко не справляется с предательством команды и уходит в привычный мир вредных привычек и слабостей. Чтобы вернуться в строй, он обращается к чудаковатому психотерапевту Льву (Максим Лагашкин) и берётся за женскую команду по пляжному волейболу. Но начать привычную новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стяжко)…

Кадр из сериала &quot;Дылды 3&quot;.
Кадр из сериала «Дылды 3».
Пресс-служба канала СТС.

Креативный продюсер Андрей Воробьёв считает, что переход с паркета на песок добавил динамики сериалу: «Съёмки пляжного волейбола отличаются от классического. Участников игры меньше, мяч легче, а площадка короче на метр. Хотелось получить разнообразные эффектные кадры, поэтому мы использовали коптер, 360-градусные камеры и рапид».

Кадр из сериала &quot;Дылды 3&quot;.
Кадр из сериала «Дылды 3».
Пресс-служба канала СТС.

За южным колоритом группа отправилась в Анапу, но курортный город встретил киношников не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры пришлось снимать на Кипре. «Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода, — вспоминает Деревянко. — Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол в лёгкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном».

Кадр из сериала &quot;Дылды 3&quot;.
Кадр из сериала «Дылды 3».
Пресс-служба канала СТС.
Кадр из сериала &quot;Дылды 3&quot;.
Кадр из сериала «Дылды 3».
Пресс-служба канала СТС.
Кадр из сериала &quot;Дылды 3&quot;.
Кадр из сериала «Дылды 3».
Пресс-служба канала СТС.

Если в новых сериях Павел поправился на четыре размера благодаря костюмерам, то его экранная дочь Ангелина Поплавская примерила реальный гипс. За несколько месяцев до съёмок актриса сломала ногу, поэтому команде пришлось срочно искать дублёршу для спортивных сцен.

пн-чт СТС 19.00

© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость