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Из туповатого качка в пельменного короля: Кузя вернулся в новый сезон "Универа"

В понедельник, 13 мая, в эфир возвращается "Универ" - один из культовых проектов канала ТНТ и всего российского ТВ. Новый сезон, который получил подзаголовок "13 лет спустя", продолжит историю героев оригинального "Универа" и "Новой общаги". Зрителей ждёт множество сюрпризов, главный из которых - возвращение Кузи в исполнении Виталия Гогунского.

Сериал "Универ".
Сериал "Универ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В новых сериях каждого из героев "Универа" ждёт эмоциональная встряска. Только-только оправившийся после потери Кристины Антон (Станислав Ярушин) окончательно теряет веру в любовь и романтику и живёт в своё удовольствие: управляет пабом и заводит лёгкие романы на одну ночь. Однако в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь (Мария Лобанова), у которой больше нет других родственников. Антону приходится сделать резкий поворот из жизни бизнесмена и ловеласа в амплуа ответственного родителя девочки-подростка.

Сериал &quot;Универ&quot;.
Сериал "Универ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) разводятся, однако мужчина никак не может это принять, поэтому отчаянно пытается вернуть бывшую жену, не пренебрегая никакими методами. А Валя (Александр Мартынов) и Маша (Анна Хилькевич) страдают из-за отсутствия денег, потому что научный проект горе-учёного лишается большей части финансирования. Однако неожиданно на горизонте появляется отличный вариант новой работы для Маши, который может обернуться для её семьи настоящей катастрофой.

Сериал &quot;Универ&quot;.
Сериал "Универ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Наконец, неожиданно для всех бывших соседей по общаге на горизонте объявляется Кузя (Виталий Гогунский). Однако он больше не тот простоватый каратист, каким его помнят друзья. Кузя теперь - неприлично богатый бизнесмен, создавший собственную пельменную империю. Теперь он живёт в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения - вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит.

"Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, - говорит Виталий Гогунский. - Честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съёмочный день. Было прекрасно вернуться в любимый "Универ", да ещё и олигархом, да еще и в любимый "Универ". Сам с нетерпением жду выход сериала и всем желаю приятного просмотра!"

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