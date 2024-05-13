Из туповатого качка в пельменного короля: Кузя вернулся в новый сезон "Универа"

В новых сериях каждого из героев "Универа" ждёт эмоциональная встряска. Только-только оправившийся после потери Кристины Антон (Станислав Ярушин) окончательно теряет веру в любовь и романтику и живёт в своё удовольствие: управляет пабом и заводит лёгкие романы на одну ночь. Однако в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь (Мария Лобанова), у которой больше нет других родственников. Антону приходится сделать резкий поворот из жизни бизнесмена и ловеласа в амплуа ответственного родителя девочки-подростка.
Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) разводятся, однако мужчина никак не может это принять, поэтому отчаянно пытается вернуть бывшую жену, не пренебрегая никакими методами. А Валя (Александр Мартынов) и Маша (Анна Хилькевич) страдают из-за отсутствия денег, потому что научный проект горе-учёного лишается большей части финансирования. Однако неожиданно на горизонте появляется отличный вариант новой работы для Маши, который может обернуться для её семьи настоящей катастрофой.
Наконец, неожиданно для всех бывших соседей по общаге на горизонте объявляется Кузя (Виталий Гогунский). Однако он больше не тот простоватый каратист, каким его помнят друзья. Кузя теперь - неприлично богатый бизнесмен, создавший собственную пельменную империю. Теперь он живёт в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения - вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит.
"Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, - говорит Виталий Гогунский. - Честно говоря, давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съёмочный день. Было прекрасно вернуться в любимый "Универ", да ещё и олигархом, да еще и в любимый "Универ". Сам с нетерпением жду выход сериала и всем желаю приятного просмотра!"