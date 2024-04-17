Как не набирать лишние килограммы после 40 лет

Коварные гормоны
У молодых здоровых людей гормональный баланс в норме, потому процесс усвоения нужных веществ и сжигания либо выведения ненужных проходит в штатном режиме. У людей после 30 лет здоровье в целом ухудшается и гормоны начинают "шалить". Из-за этого нарушается работа различных органов и систем, затрудняется пищеварение, замедляется метаболизм. Питательные вещества начинают хуже усваиваться, и организм требует больше еды. А лишние компоненты выводятся плохо и накапливаются в виде шлаков, жировых отложений.
Регулятор аппетита
Одним из гормонов, участвующих в регулировании веса человека, является лептин, в основном его вырабатывают жировые клетки. Когда в здоровом организме накапливается много жира, то лептин по кровеносным каналам достигает головного мозга и передаёт сигнал о необходимости снижения потребления пищи. Тогда мозг даёт команду об уменьшении аппетита, выключает механизм накопления питательных веществ и запускает процесс их расходования на энергетические потребности тела. Этот механизм и позволяет человеку поддерживать постоянный оптимальный вес.
Лептин: дефицит и избыток
Если в организме достаточное количество лептина, то процесс создания и расхода жировых запасов функционирует стабильно. Но при дефиците данного гормона мозг не получает информации о достаточном наполнении жировых запасников и не снижает аппетита. В результате человек переедает и набирает лишние килограммы.
Такое происходит, в частности, после жёстких диет: сначала человек сильно худеет, недополучая питательных веществ, а затем, когда запас жировых клеток в его организме уменьшается и они начинают продуцировать меньше гормона-регулятора, мозг для восполнения утраченных ресурсов включает мощное чувство голода. И человек "срывается".
Однако и избыток гормона-регулятора не приводит ни к чему хорошему. Чрезмерное количество жиров производит слишком много лептина, и мозг, понимая, что произошёл системный сбой, перестаёт реагировать на гормон. Механизм регуляции запаса и расхода жиров прекращает функционировать. В итоге человек перестаёт насыщаться. Он попадает в замкнутый круг, где нескончаемый аппетит заставляет его есть всё больше и всё больше полнеть, а диеты лишь усугубляют положение.
Достичь баланса
Чтобы уровень лептина в организме всегда оставался на оптимальном уровне, необходимо поддерживать свой нормальный здоровый вес. Помогут следующие правила.
- Соблюдайте пищевой режим: питайтесь 4-5 раз в день небольшими порциями в одно и то же время.
- Ужинайте не позднее чем за 3-4 часа до отхода ко сну.
- Пейте достаточное количество воды для улучшения обмена веществ и реагирования мозга на гормоны.
- Уменьшите в рационе количество вредной, обработанной еды, способствующей избыточному накоплению жировых запасов. То есть, употребляйте меньше: сахара; животных жиров; газировки; жареной, копчёной и маринованной пищи; продуктов с искусственными красителями, консервантами и усилителями вкуса.
- Если случайно переедите, устройте разгрузочный день на кашах без молока, овощах и фруктах.
- Не пытайтесь заполучить модельную фигуру посредством жёстких диет. Лучше применяйте для похудения мягкое интервальное голодание в режиме 16:4:4. То есть 16 часов (4 часа вечером, 8 часов сна и 4 часа утром) вы отказываетесь от пищи, а днём в течение 8 часов питаетесь в 3 приёма с интервалами в 4 часа.
- Стремитесь ложиться спать вовремя, чтобы не создавать для организма стрессов из-за недосыпания. Ведь стрессы хочется "заедать".
- По утрам натощак делайте зарядку, чтобы запустить механизм переработки жиров в энергию на весь день.