Как не набирать лишние килограммы после 40 лет

Как правило, в молодости все мы едим столько, сколько хотим, и не полнеем. А после 40 лет начинаем набирать лишние килограммы. Почему так происходит? Всё дело в гормонах, которые управляют обменными процессами в организме.

Коварные гормоны

У молодых здоровых людей гормональный баланс в норме, потому процесс усвоения нужных веществ и сжигания либо выведения ненужных проходит в штатном режиме. У людей после 30 лет здоровье в целом ухудшается и гормоны начинают "шалить". Из-за этого нарушается работа различных органов и систем, затрудняется пищеварение, замедляется метаболизм. Питательные вещества начинают хуже усваиваться, и организм требует больше еды. А лишние компоненты выводятся плохо и накапливаются в виде шлаков, жировых отложений.

Регулятор аппетита

Одним из гормонов, участвующих в регулировании веса человека, является лептин, в основном его вырабатывают жировые клетки. Когда в здоровом организме накапливается много жира, то лептин по кровеносным каналам достигает головного мозга и передаёт сигнал о необходимости снижения потребления пищи. Тогда мозг даёт команду об уменьшении аппетита, выключает механизм накопления питательных веществ и запускает процесс их расходования на энергетические потребности тела. Этот механизм и позволяет человеку поддерживать постоянный оптимальный вес.

Лептин: дефицит и избыток

Если в организме достаточное количество лептина, то процесс создания и расхода жировых запасов функционирует стабильно. Но при дефиците данного гормона мозг не получает информации о достаточном наполнении жировых запасников и не снижает аппетита. В результате человек переедает и набирает лишние килограммы.

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Такое происходит, в частности, после жёстких диет: сначала человек сильно худеет, недополучая питательных веществ, а затем, когда запас жировых клеток в его организме уменьшается и они начинают продуцировать меньше гормона-регулятора, мозг для восполнения утраченных ресурсов включает мощное чувство голода. И человек "срывается".

Однако и избыток гормона-регулятора не приводит ни к чему хорошему. Чрезмерное количество жиров производит слишком много лептина, и мозг, понимая, что произошёл системный сбой, перестаёт реагировать на гормон. Механизм регуляции запаса и расхода жиров прекращает функционировать. В итоге человек перестаёт насыщаться. Он попадает в замкнутый круг, где нескончаемый аппетит заставляет его есть всё больше и всё больше полнеть, а диеты лишь усугубляют положение.

Достичь баланса

Чтобы уровень лептина в организме всегда оставался на оптимальном уровне, необходимо поддерживать свой нормальный здоровый вес. Помогут следующие правила.