Как правильно пересаживать рассаду на грядки, чтобы получить богатый урожай

Прошло совсем немного времени с того момента, как на подоконниках появились первые всходы перцев, томатов. А уже и баклажаны с капустой на грядки просятся. Огородники то и дело с тревогой слушают прогноз погоды и проверяют, всё ли готово к "переезду". Ведь от того, насколько гладко пройдёт пересадка, зависит и время созревания, и объём долгожданного урожая.

За неделю до старта

Грядку для высадки рассады любых культур перекапывают, дезинфицируют и вносят удобрения. Для дезинфекции в 10 л горячей (+70...+80 градусов) воды разведите 1 ст. л. медного купороса и вылейте по 1-1,5 л на 1 кв.м. На участок для перцев, томатов, баклажанов и капусты под перекопку равномерно внесите на 1 кв.м 3-4 кг перегноя, по 1 ст. л. аммофоса и сульфата калия, древесной золы и мела.



Огуречную грядку за 5-6 дней до высадки перекопайте на глубину 15-20 см. В 10 л горячей воды разведите 0,5 л жидкого коровяка, 1 ст. птичьего помета и 1 ч. л. медного купороса. Обильно пролейте почву питательным составом и накройте полиэтиленовой пленкой.



Прекратите поливать рассаду за несколько дней до высадки. А за 1-1,5 часа до пересадки обильно полейте растения, чтобы земляной ком стал мокрым и плотным.

Дополнительное питание - в лунки

Перцы и баклажаны любят тепло, поэтому дождитесь, пока почва на глубине 10 см прогреется до +15 градусов. Выкопайте лунки по объему чуть больше, чем размер ёмкостей, в которых выращивалась рассада. Если грунт не очень плодородный, внесите в каждую лунку по горсти перегноя или компоста, 1/4 ч. л. суперфосфата и 1 ст. л. золы. Обильно пролейте горячей водой. Когда земля перестанет обжигать, высадите растения строго вертикально на ту же глубину, на которой они росли. Уплотните и замульчируйте почву вокруг перегноем или торфом.

Томаты: высокие - на бочок

Сеянцы томатов высотой 25 - 35 см с 8-10 настоящими листьями установите вертикально в лунку размером чуть больше, чем земляной ком растения. Засыпьте почвой и уплотните. У переросшей рассады удалите нижние листья и уложите её с юга на север под углом 45 градусов, в канавки глубиной 8 - 10 см и длиной 20 - 30 см так, чтобы на поверхности осталась примерно половина стебля. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые по величине и эффективности значительно превосходят остальные.

Огурцы: бугорки - в землю

Лунки под огурцы пролейте тёплой водой, расположите сеянцы вертикально, присыпьте почвой, уплотните её возле корней. Заглублять рассаду не нужно, но спустя 5 - 7 дней, когда у самой земли на стеблях появятся белые бугорки, проведите первое окучивание, чтобы растения сформировали дополнительные корни. Процедуру повторите, когда появятся новые бугорки. Как правило, после двух таких окучиваний сеянцы оказываются в почве практически до семядольных листьев. После этого заглублять растения больше не следует. Если же вы сразу засыплете рассаду огурцов до семядольных листьев, корни начнут отмирать из-за недостатка кислорода, и растения не будут развиваться, пока не нарастет новая корневая система. Переросшую рассаду при высадке придётся замульчировать торфом, опилками или смесью торфа и опилок (1:1) до семядольных листочков (уплотнять мульчу не нужно).

Работы в огороде. freepik.com/Freepik

Капуста: сердечко на cвободе

Чтобы капуста прижилась, зачерпните горсть земли с грядки, в лунку аккуратно поставьте сеянец и присыпьте рыхлым грунтом до точки роста. Легонько прижмите почву, чтобы не повредить хрупкие корни. Ни в коем случае не засыпайте сердечко (точку роста), иначе рассада капусты может погибнуть. Чтобы предупредить высыхание рассады капусты после извлечения из стаканчика их корни обмакивают в густой раствор глины или коровяка (6:1). Это обеспечит быстрое восстановление корней.