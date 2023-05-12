Лайфхак для дачников: как оживить просроченные семена?

1. Контрастные ванны
Две ёмкости наполняют водой с разницей температур: в одной горячая вода (около 60 °C), а в другой - холодная (можно добавить лёд). Семена в узелке из кусочка хлопчатобумажной ткани сначала опускают на 4-5 секунд в горячую воду, затем на 4-5 секунд в холодную. Всего необходимо 5-6 погружений. Далее семена просушивают и сеют обычным способом.
2. Замачивание в соке алоэ
Для обработки старых семян можно использовать сок алоэ в ампулах из аптеки либо свежий сок листьев с кустика, растущего у вас дома. Семена выдерживают в природном стимуляторе не менее 6 часов, затем просушивают (не промывая) и высевают.
3. Замачивание в перекиси водорода
Дополнительный атом кислорода в составе перекиси благотворно влияет на всхожесть даже сильно просроченного посевного материала. Трёхпроцентную перекись водорода смешивают с обычной водой в соотношении 1:9. В раствор семена помещают на сутки.
Перед любой обработкой семена нужно выдержать 3 часа в простой воде для набухания.