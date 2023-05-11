Лайфхак для цветоводов: как заиметь лёгкую руку

Вы наверняка знаете таких людей, которые какое растение ни посадят, хоть малюсенький черенок, он чуть ли не на глазах вырастет в прекрасное создание. У такого человека всё всегда приживается, пышно растёт, цветёт и плодоносит. Вот и появляется иллюзия лёгкой руки, хотя по-настоящему дело далеко не в этом.

То, что мы видим, за кажущейся лёгкостью - результат многолетнего опыта, когда уже начинаешь с первого взгляда понимать, в чём растение нуждается в данный момент. Но это чувство вполне можно развить и начинающему цветоводу.

1. Раз вы решили завести растение, выбирайте то, к которому душа лежит. А также учитывайте своё жизненное расписание, свои привычки. Так, например, если вы часто бываете в разъездах, командировках, лучше выбирать растения, которые достаточно легко переживут недостаток полива. Если же вы домосед, следить за поливом будет гораздо проще. Кроме того, если вы никогда ранее цветоводством не занимались, для начала приобретайте растения неприхотливые - они легко переживут какие-либо ошибки в уходе.

2. Помните, что для большинства растений идеальное месторасположение - хорошо освещённое, с рассеянным светом, без прямых солнечных лучей. Также важно, чтобы растение не находилось на сквозняке. А если цветок выставлен на лето на открытый балкон, необходимо следить, чтобы не было сильных ночных и дневных перепадов температуры: не каждому растению это будет по нраву.

Анютины глазки. freepik.com/Freepik

3. По сути, чтобы понять, комфортно ли растению на новом месте, подходит ли ему уход, нужно за ним понаблюдать в течение некоторого времени. Если растение выглядит больным, вялым, у него желтеют или опадают листья, оно не цветёт в положенное время и т. д., необходимо внести коррективы в уход.

4. Не забывайте, что растения (только здоровые!) надо подкармливать. В отличие от уличных собратьев они растут в ограниченном пространстве горшка, в земле которого нет в достаточном количестве важных питательных веществ.

Анютины глазки. freepik.com/Freepik

5. Обязательно читайте книги о растениях, посещайте форумы цветоводов или просто заведите знакомства с людьми, чьей страстью являются растения. От них вы можете получить хорошие советы и помощь на начальных этапах цветоводства. Да и обмен опытом никто не отменял.

6. Старайтесь никогда не проводить каких-либо важных манипуляций (посадка, пересадка, обрезка, черенкование и т. д.) в плохом расположении духа, да ещё и спустя рукава. Растения всегда требуют внимания, тем более если вы вмешиваетесь в важные для них жизненные циклы. Кроме того, ряд цветоводов утверждают, что растения хорошо ощущают нашу энергетику и от плохого настроения будут хуже расти и развиваться.