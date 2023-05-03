Правило «добрососедства» часто применяется при выращивании овощей. Подходит ли оно к многолетним плодово-ягодным насаждениям? Какие деревья и ягодники можно располагать рядом? Давайте разберёмся.

В первую очередь необходимо понимать, что взрослые деревья создают тень, где не каждая культура может расти. Кроме того, активно потребляя элементы питания, они могут оставить соседей на голодном пайке. Некоторые плодово-ягодные культуры являются переносчиками возбудителей болезней, предоставляя им временное убежище. В общем, сад и огород могут быть как местом дружбы, так и территорией раздора. Поэтому, планируя размещение плодово-ягодных культур, необходимо исходить из особенностей каждого растения.

Груша

Груша легко пустит под свою тень садовую землянику, давая ей защиту от палящего солнца. И всё же надо быть готовым к тому, что урожай ягод снизится. А посаженная невдалеке от дерева смородина положительно влияет на продуктивность груши. Ещё это дерево легко переносит и даже требует соседства (но не ближе 1,5 — 2 м) своей «сестры», но другого сорта. В то же время рядом с грушей не должно быть рябины, так как гусеницы рябиновой моли с удовольствием нападают на плоды.

Вишня

Вишневое дерево. freepik.com/Oleksandr Ryzhkov

Вишня при посадке предпочитает иметь в соседках родственные ей косточковые культуры: черешню, сливу, алычу, персик. Так, черешня играет роль природного опылителя, что положительно сказывается на урожае вишни. Добрососедские отношения связывают вишню с виноградом, рябиной и боярышником. Жимолость при соблюдении дистанции 1,5 м хорошо себя чувствует в тени вишен.

Однако не стоит размещать рядом с вишней баклажаны, перец, картофель, так как они являются переносчиками общих болезней. Неблагоприятно соседство с малиной и крыжовником, так как их корни, расползаясь вокруг, негативно воздействуют на корневую систему вишни.

Слива

Слива может прекрасно расти рядом с одинаковой по высоте яблоней. Легко переживает она соседство со смородиной и крыжовником. Хорошо уживается с грушей, но требует небольшой пространственной изоляции. Если хочется красоты, то прекрасно в приствольном круге чувствует себя чабрец, который в обмен на тень и прохладу помогает подавлять сорняки.

Не стоит располагать рядом со сливами орех фундук. Если на участке есть берёза, то лучше держаться от неё подальше. Не следует также злоупотреблять посадкой картофеля рядом со сливами.

Яблоня

Яблоня. freepik.com/aleksandarlittlewolf

Посадив яблоню, многие боятся, что её тень подавит любое растение, поэтому оставляют приличный кусок участка неиспользованным. На самом деле прекрасным соседом для яблонь является малина. Там, где есть такое соседство, редко можно встретить на яблоне паршу, а сама малина не сильно теряет в урожае, особенно если высаживать ремонтантные сорта. Яблоня не против, если рядом с ней размещается груша, но, учитывая, что два этих дерева одинаково конкурируют за почвенное питание, стоит при таком соседстве уделять дополнительное внимание подкормкам. Черешня и слива тоже неплохие соседи, однако высокорослая яблоня может затенять косточковые культуры своей густой кроной.

Малина

Яблоня для малины — как сестра родная: она помогает в борьбе с серой гнилью. В то же время малина не любит близкого расположения садовой земляники. Их корневые системы борются за элементы питания и взаимно угнетаются, так как расположены на одном уровне. Не стоит высаживать малину возле вишни — у них взаимная неприязнь. Плохо воздействует на корневую систему малины кукуруза, оказавшаяся поблизости. Щавель способен подавлять корни малины, и порой это его свойство используют для ограничения разрастания ягодных кустов.

Смородина

Смородина. freepik.com/nikitabuida

Смородина хорошо уживается с теми растениями, чья корневая система расположена в верхнем слое почвы, Так, можно смело высевать с солнечной стороны лук, это позволит сэкономить землю и заодно погонять почковых клещей. Так же действует и чеснок.

Однако, пожалуй, лучшим соседом смородины является крыжовник. Эти растения имеют много общего, что позволяет выращивать их по одинаковой технологии, а совместное цветение позволяет им переопыляться, и это положительно сказывается на урожае.

Смородина — светолюбивое растение, а потому не выносит в соседях деревья с мощной кроной, прячущей от неё солнце. Негативно действует на ягодную культуру и буйствующая по соседству малина. Её мощная корневая система «объедает» смородину, а лезущая во все стороны корневая поросль негативно действует на корни соседей.

Садовая земляника

Земляника. freepik.com/topntp26

Эта культура без проблем соседствует с редькой, морковью, редисом. А посеянные рядом бобовые растения не только взрыхлят корнями землю, но и поделятся накопленным в почве азотом. Лук и чеснок, посаженные рядом или в междурядьях, отпугивают своим запахом вредителей. Чеснок заодно служит целям профилактики фитофтороза, а бархатцы, высеянные вдоль ягодника, отпугивают ряд вредителей и не дают развиваться фузариозу.

Однако ягодное растение не любит соседства с картофелем и томатами, так как именно с этими растениями больше всего конкурирует за питание. Кроме этого, сами страдая от фитофтороза, они являются его распространителями и заражают землянику. Не в радость ей и соседство малины, которая, разрастаясь, высасывает из почвы все питательные вещества, почти ничего не оставляя землянике.