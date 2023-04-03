Сверяемся с Луной: благоприятные дни для посадки в апреле, мае, июне, июле и августе 2023 года

Считается, что растущая луна благоприятствует бурному росту всего, что растёт над землёй. В этот период рекомендуется пересадка растений, ценных «вершками» (цветы, плодовые деревья, листовые овощи и травы) и обработка почвы. А вот обрезку и прививку лучше не производить: велик риск болезни растений. Обменные процессы в нижней части растений (корнях) в эту фазу луны замедляются.
Обменные процессы при убывающей луне ускоряются в подземной части растений, то есть в корневой. Поэтому в эту фазу не следует пересаживать растения и перекапывать почву. Лучше заняться обрезкой, прививками, можно посадить растения в горшках не нарушая кома. Также это отличное время для прореживания сорняков и густых всходов.
Единственные культуры, которые хорошо сажать на убывающую луну, — это корнеплоды, картофель, лук.
Новолуние и полнолуние считаются периодами особой уязвимости для растений. Поэтому в эти дни лучше вообще не проводить с ними садовые работы.
Новолуние +/- 1 день — удачное время для борьбы с вредителями.
Полнолуние +/- 1 день — удачное время для сбора ягод и плодов.
Лунный календарь — это не закон, скорее рекомендации по срокам определённых работ обязательно нужно учитывать конкретные погодные условия. На рост растений огромное влияние оказывают режим влажности, химический состав грунта, температура воздуха и почвы и др.
Апрель
Растущая — 1−5, 21−30.
Полнолуние — 6.
Убывающая — 7−19.
Новолуние — 20.
Май
Растущая — 1−5, 20−31.
Полнолуние — 6.
Убывающая — 7−18.
Новолуние — 19.
Июнь
Растущая — 1−3, 19−30.
Полнолуние — 4.
Убывающая — 5−17.
Новолуние — 18.
Июль
Растущая — 1−2, 19−31.
Полнолуние — 3.
Убывающая — 4−17.
Новолуние — 18.
Август
Растущая — 17−30.
Полнолуние — 1, 31.
Убывающая — 2−15.
Новолуние — 16.
Наш лунный календарь садовых работ составлен с учётом местных условий. Но пользоваться им тоже нужно с умом. Определяя сроки работ, учитываем, где они будут проводиться — в открытом или закрытом грунте, отапливаемой или неотапливаемой теплице.
Далее, обязательно смотрим на погодные условия, которые заранее спрогнозировать невозможно.