Сверяемся с Луной: благоприятные дни для посадки в апреле, мае, июне, июле и августе 2023 года

Тысячелетняя практика доказала, что Луна способна влиять на развитие растений, поэтому всем дачникам необходимо иметь под рукой лунный каленарь, чтобы не пропустить наилучшие сроки посадки, посева, подкормки, защиты пасынкования и пикировки. За 29 с половиной дней Луна делает полный оборот вокруг Земли и проходит четыре фазы. От каждой из них зависит состояние и самочувствие растений. Лунный календарь — не канон, но те, кто внимательно относится к его рекомендациям, добиваются лучших результатов.

Считается, что растущая луна благоприятствует бурному росту всего, что растёт над землёй. В этот период рекомендуется пересадка растений, ценных «вершками» (цветы, плодовые деревья, листовые овощи и травы) и обработка почвы. А вот обрезку и прививку лучше не производить: велик риск болезни растений. Обменные процессы в нижней части растений (корнях) в эту фазу луны замедляются.

Обменные процессы при убывающей луне ускоряются в подземной части растений, то есть в корневой. Поэтому в эту фазу не следует пересаживать растения и перекапывать почву. Лучше заняться обрезкой, прививками, можно посадить растения в горшках не нарушая кома. Также это отличное время для прореживания сорняков и густых всходов.

Единственные культуры, которые хорошо сажать на убывающую луну, — это корнеплоды, картофель, лук.

Садовый совок. freepik.com/Freepik

Новолуние и полнолуние считаются периодами особой уязвимости для растений. Поэтому в эти дни лучше вообще не проводить с ними садовые работы.

Новолуние +/- 1 день — удачное время для борьбы с вредителями.

Полнолуние +/- 1 день — удачное время для сбора ягод и плодов.

Лунный календарь — это не закон, скорее рекомендации по срокам определённых работ обязательно нужно учитывать конкретные погодные условия. На рост растений огромное влияние оказывают режим влажности, химический состав грунта, температура воздуха и почвы и др.

Апрель

Растущая — 1−5, 21−30.

Полнолуние — 6.

Убывающая — 7−19.

Новолуние — 20.

Май

Растущая — 1−5, 20−31.

Полнолуние — 6.

Убывающая — 7−18.

Новолуние — 19.

Июнь

Растущая — 1−3, 19−30.

Полнолуние — 4.

Убывающая — 5−17.

Новолуние — 18.

Июль

Растущая — 1−2, 19−31.

Полнолуние — 3.

Убывающая — 4−17.

Новолуние — 18.

Август

Растущая — 17−30.

Полнолуние — 1, 31.

Убывающая — 2−15.

Новолуние — 16.

Наш лунный календарь садовых работ составлен с учётом местных условий. Но пользоваться им тоже нужно с умом. Определяя сроки работ, учитываем, где они будут проводиться — в открытом или закрытом грунте, отапливаемой или неотапливаемой теплице.

Далее, обязательно смотрим на погодные условия, которые заранее спрогнозировать невозможно.