Опытные огородники ведут «дачные журналы», где не только помечают любимые сорта и итоги прошедшего сезона, но и рисуют схему участка с указанием культур, росших на тех или иных грядках. Времени эта процедура занимает немного, а польза от неё огромная. Ведь точная схема позволяет составить идеальный план посадок с учётом севооборота.

Возвращайте культуру через три года

Существует два способа чередования культур: севооборот и плодосмен. «Севооборот» — понятие научное и подразумевает строгую последовательность культур по своим правилам. Плодосмен — это более свободное чередование культур по годам без строгой системы. Независимо от способа чередования главное правило — растения не следует выращивать на одном месте более двух лет подряд, а лучше менять культуры на грядках каждый год.

Грядки. freepik.com/jcomp

Соблюдайте правило одной семьи

Более того, менять нужно не только культуры, но и семейства, к которым они относятся (см. таблицу). Например, картофель и томат относятся к семейству паслёновых и поэтому на следующий год после картошки нельзя выращивать

помидоры.

Такое ограничение вызвано следующими факторами: у растений одного семейства общие болезни и вредители, они накапливаются в почве, и урожайность резко снижается; сходные культуры выносят из грунта одни и те же элементы питания.

Несколько сгладить все эти негативные явления помогает внесение органических удобрений, которые пополняют почву питательными веществами, однако никак не подавляют инфекцию и вредителей. Поэтому соблюдать севооборот или хотя бы плодосмен нужно!

Исключением из этого правила служат картофель и кукуруза, которые можно выращивать на одном месте несколько лет подряд, при этом не наблюдается резкого снижения урожайности и других негативных явлений. Но это не значит, что картошку можно выращивать на одном участке десять лет подряд.

Грядки. freepik.com/prostooleh

Оставьте микробы на голодном пайке

Давать «отдыхать» земле нужно и от картофеля. При расположении овощей на грядках следует учитывать и наличие многолетних растений. Например, вблизи от насаждений хрена нельзя высевать семена других представителей семейства капустных, так как ранней весной на нем питается капустная блоха, которая с радостью перекинется и на иные растения. При разработке севооборота нужно учитывать, что большинство вредных микробов сохраняют свою жизнеспособность в почве не более 5 лет, и если вы соблюдаете этот срок, то они погибнут от бескормицы.

Чёрный пар — не лучший вариант

Если не знаете, что посадить на грядку, то, не ломая голову, высаживайте любые бобовые растения. Для всех без исключения культур они или идеальные предшественники, или весьма допустимые. Что касается чёрного пара, но куда лучше посеять на грядке сидераты и заделать их в грунт путём перекопки. Таким способом вы и почве дадите отдохнуть, и одновременно её удобрите.