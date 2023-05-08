Рецепты для бережливых: готовим оранжевые фрикадельки и запеканку из картофеля с индейкой и овощами

Если вы до сих пор относились к фрикаделькам как к незамысловатой домашней еде, наш рецепт докажет, что это не так. Такие можно подавать гостям, а потом принимать комплименты.

Оранжевые фрикадельки

Требуется на 4-6 порций. Для фрикаделек: 300 г филе куриной грудки, 300 г филе куриных бёдрышек, 1/4 стакана молока, 1/3 стакана крупных сухарей,1 яйцо, 3 зубчика чеснока, 2 пера зелёного лука, 2 ст. л. соевого соуса, 1 см корня имбиря, соль, свежемолотый чёрный перец.

Для соуса: 1/2 стакана куриного бульона, 1 большой апельсин, 3 ст. л. мёда, 1/3 стакана винного уксуса, 3 ст. л. соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 1 см корня имбиря, 1/2 ч. л. хлопьев чили, 1 ст. л. крахмала, соль, свежемолотый чёрный перец.

Фрикадельки. freepik.com/Freepik

Как приготовить? Разогрейте духовку до 220 °С. Застелите противень пергаментом. В миску насыпьте сухари, залейте молоком и оставьте на 5 минут. Нарежьте куриное филе на кусочки и проверните через мясорубку. Натрите на тёрке имбирь и чеснок, мелко нарежьте зелёный лук. Смешайте фарш, замоченные сухари, чеснок, лук и имбирь. Добавьте соевый соус, посолите и поперчите. Мокрыми руками сформируйте небольшие фрикадельки. Разложите их на противне. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте фрикадельки 15-18 минут, до готовности.

Натрите цедру апельсина на мелкой тёрке, выжмите сок. Смешайте в сотейнике сок и цедру, бульон, мёд, уксус и соевый соус. Добавьте натёртые на мелкой тёрке имбирь и чеснок, приправьте солью, перцем и хлопьями чили. Доведите смесь до кипения и варите на медленном огне 3 минуты. Разведите крахмал в 1 ст. л. холодной воды и добавьте в соус, хорошо размешайте и варите ещё 5-8 минут., до загустения.

Готовые горячие фрикадельки переложите в большую миску и залейте соусом. Потрясите миску, чтобы соус равномерно распределился. Подавайте с рисом.

Запеканка из картофеля с индейкой и овощами

Если вы планируете пюре на ужин, сразу сварите побольше картофеля, тогда вы без труда приготовите прекрасную запеканку на следующий день

Запеканка. freepik.com/dashu83

Требуется на 4-6 порций: 400 г фарша из индейки, 700 г картофеля, 1 стакан зелёного горошка, 2 средние морковки, 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 2 зубчика чеснока, 5 веточек укропа, 1 ч. л. сушёных прованских трав, 1 стакан куриного или овощного бульона, сливочное масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Картофель помойте щёткой и отварите в подсоленной воде до готовности. Очистите от кожуры и разомните в пюре с 1 ст. л. сливочного масла. Приправьте солью и добавьте мелко нарезанный укроп.

Очистите овощи. Лук, сельдерей и чеснок мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой тёрке. В большой глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте морковь и сельдерей и готовьте 5 минут. Сдвиньте овощи к одному краю сковороды, а на другой положите фарш и жарьте 5 минут. Затем перемешайте фарш с овощами и посыпьте смесью прованских

трав.

Влейте в сковороду бульон и доведите до кипения, убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и тушите 20 минут, пока жидкость не уменьшится наполовину. Добавьте в начинку зелёный горошек, прогрейте вместе 5 минут. Посолите и поперчите. Переложите содержимое сковороды в жаропрочную форму, сверху распределите картофельное пюре. Затем выложите на него тонкие ломтики сливочного масла. Запекайте в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 30 минут. Приятного аппетита!