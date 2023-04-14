Рецептик на выходные: готовим макаронный салат и свинину, жаренную с овощами

Салаты с макаронами, а правильнее было бы сказать, «салаты с пастой» очень удобны и дают большой простор для кулинарной фантазии. Они сытные и вкусные, легко становятся самостоятельной трапезой.

Макаронный салат

Требуется на 4 персоны: 1 небольшой кочан зелёного салата, 260 г макарон, 8 красных яблок, 1 ст. л. оливкового масла, лимонный сок, 1 корень сельдерея, 100 г грецких орехов.

Для чесночного соуса: 2 яичных желтка, 6 зубчиков чеснока, 350 мл растительного масла, 1−2 ст. л. белого винного уксуса, 1 ч. л. горчицы, соль и перец по вкусу.

Как приготовить? Промойте и обсушите листья салата. Положите в холодильник примерно на час. Отварите макароны, добавьте оливковое масло, слейте воду. Очистите от сердцевины яблоки и мелко порежьте. Положите в миску и сбрызните лимонным соком. Чтобы приготовить чесночный соус, взбейте яичные желтки со щепоткой соли и измельчёнными зубчиками чеснока. Затем, постоянно взбивая, добавьте 350 мл растительного масла и 1−2 ст. л. белого винного уксуса, 1 ч. л. горчицы, поперчите по вкусу. Смешайте макароны, сельдерей, яблоки и грецкие орехи, заправьте чесночным соусом. Выложите в глубокую посуду на листья кочанного салата.

Свинина , жаренная с овощами

Требуется на 2 персоны: 250 г мякоти свинины, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. сахарного песка, 1 ст. л. муки, 1 ч. л. белого сухого вина, 200 г кабачков, 100 г помидоров, 30 г зелёного лука, 4 ст. л. сливочного масла, соль по вкусу.

Как приготовить? Свинину вымойте, обсушите и нарежьте поперёк волокон небольшими кусочками. Для приготовления маринада смешайте в миске 1 ст. л. соевого соуса, сахарный песок и вино. Затем добавьте муку и тщательно перемешайте. В получившийся маринад положите нарезанные кусочки свинины и оставьте на 30 минут.

Кабачки вымойте, очистите, разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте небольшими дольками. Помидоры вымойте, разрежьте пополам, удалите основание плодоножки и нарежьте дольками.

Масло разогрейте в глубокой сковороде, обжарьте кусочки свинины на сильном огне в течение 5 минут и осторожно выложите шумовкой на блюдо. Подготовленные кабачки и помидоры положите в ту же сковороду и обжарьте, помешивая, на сильном огне 5 минут. Затем к овощам положите кусочки свинины, перемешайте, добавьте 100 мл горячей воды, 1 ст. л. соевого соуса, слегка посолите и тушите 10 минут. Лук вымойте, обсушите на бумажном полотенце, нарежьте и посыпьте готовое блюдо.