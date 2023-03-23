Рецепты на любой вкус: готовим пирожное тирамису и салат с сыром и окороком

Тирамису — нежный итальянский десерт, с изумительным контрастом сладкого сливочного крема и горьковатого вкуса крепкого кофе. Однако, бесполезно объяснять каков тирамису на вкус, его просто стоит попробовать.

Пирожное тирамису

Требуется на 6 персон: 250 г сыра маскарпоне, 100 г бисквитного печенья, 100 г кофейного ликера, 20 г молотого кофе, 10 г какао-порошка, 600 мл сливок (жирностью не менее 30%), 4 желтка, 50 г сахарного песка, клюквенный джем.

Как приготовить? Глубокую квадратную форму размером 23×23 см с высокими бортиками выстелите бумагой для выпекания или целлофановой плёнкой, чтобы легко извлечь готовую массу. Желтки разотрите с сахарным песком добела, продолжайте взбивать, пока сахар не растворится. Взбейте 500 мл сливок в густую пену и, постоянно помешивая, добавьте к ним желтки и сыр.

Сварите крепкий кофе и процедите через мелкое ситечко. Постепенно добавьте в него кофейный ликёр. Выложите на дно формы 50 г печенья и пропитайте его кофейно-ликёрной смесью. Разделите сырный крем на две равные части. Половину массы выложите на печенье. Накройте оставшимся печеньем, пропитайте его кофейно-ликёрной смесью. Выложите вторую часть крема и разровняйте его. Оставшиеся сливки взбейте, выложите в кондитерский мешочек и украсьте пирожное сверху.

Посыпьте десерт порошком какао и поставьте в холодильник минимум на 3 ч. Перед подачей выньте десерт из формы и нарежьте на кусочки. Подавать тирамису лучше всего с клюквенным джемом.

Салат с сыром и окороком

Требуется на 4 персоны: 200 г сыра твёрдых сортов, 4 стебля сельдерея, 200 г копчёного окорока, 1 стручок красного сладкого перца, 1 пучок листового салата, 1 пучок петрушки, 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. винного уксуса, соль по вкусу.

Как приготовить? Вымойте сладкий перец и разрежьте стручок вдоль пополам. Удалите сердцевину с семенами. Стручки нарежьте квадратиками. Листья салата тщательно вымойте и обсушите бумажной салфеткой. На дно глубокой салатницы положите несколько листьев. Остальные салатные листья мелко порежьте или порвите руками. Сыр и копчёный окорок нарежьте кубиками. Сельдерей нарежьте кружочками. Петрушку вымойте, обсушите с помощью бумажной салфетки. Оставьте несколько веточек для украшения, остальную зелень мелко порубите. Чтобы приготовить пикантный соус для заправки салата, растительное масло, уксус и майонез тщательно взбейте до однородной массы. Посолите по вкусу. Половину соуса вылейте в салатник. Выложите слоями красный сладкий перец, петрушку, сыр, копчёный окорок и сельдерей. Залейте оставшимся соусом и уберите в холодильник на 30 минут, чтобы салат хорошенько пропитался. Перед подачей на стол украсьте блюдо зеленью.