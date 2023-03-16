Пальчики оближешь: готовим салат из куриной печени с орешками и виноградом и свиной рулет с начинкой

Куриная печень — низкокалорийный продукт, богатый витаминами и минералами. В ней рекордное количество витаминов, А и В12, кобальта и селена. Безусловно, она является полезным продуктом, который обязательно нужно включить в рацион.

Салат из куриной печени

Требуется на 4 персоны: 1 пучок салата, 500 г куриной печёнки, 2 ст. л. оливкового масла, 175 г винограда без косточек, 1 ст. л. винного уксуса, соль и молотый чёрный перец по вкусу, 25 г кедровых орехов.

Как приготовить? Листья салата тщательно промойте под струёй прохладной воды, переберите, обсушите на бумажном полотенце и красиво разложите на четыре большие плоские тарелки. Куриную печёнку также промойте и обсушите, при желании можете нарезать тонкой соломкой или просто маленькими кусочками, как вам больше нравится.

На сковороде разогрейте масло, выложите туда подготовленную печёнку и обжарьте, быстро переворачивая кусочки, пока они не приобретут светло-коричневый цвет. Виноград переберите, промойте, возьмите ягоды и добавьте их к готовой куриной печени, сбрызните уксусом, а также приправьте солью и перцем по вкусу. Если вы предпочитаете более острые блюда, то можете сбрызнуть салат соевым соусом.

Всё хорошо перемешайте и разложите по тарелкам с салатом. Посыпьте сверху очищенными кедровыми орехами и сразу же подавайте к столу, блюдо обязательно должно быть тёплым.

Свиной рулет с начинкой

Запечённая свинина. freepik.com/user14908974

Требуется на 4 персоны: 1 морковь, 1 стебель лука-порея, немного сельдерея, 1 луковица, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. сметаны, соль и молотый чёрный перец, 4 больших тонких свиных шницеля, 1 ст. л. растительного масла, свежая зелень по вкусу: укроп, петрушка, кинза.

Как приготовить? Морковь, лук-порей, немного сельдерея тщательно промойте под струей холодной воды, очистите и нарежьте очень мелкими кубиками. Очистите репчатый лук и так же его нашинкуйте. Разогрейте в глубокой сковороде сливочное масло. Потушите в нём на небольшом огне репчатый лук и овощи. Добавьте промытую и мелко нарезанную зелень, сметану и тушите около 5 минут на слабом огне. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Помойте и обсушите свиные шницели. Слегка отбейте их. Также посолите и поперчите. Равномерно выложите на мясо готовую массу из овощей и зелени, скатайте шницели в рулеты и заколите зубочистками. Разогрейте в форме для запекания растительное масло. Как следует обжарьте со всех сторон рулеты. Затем накройте их крышкой и тушите на слабом огне еще 10 минут, время от времени переворачивая. Разложите по тарелкам рулеты с соком от жаркого и подавайте их, украсив любой свежей зеленью по вкусу.