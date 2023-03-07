Филипп Киркоров открыто симпатизирует Пиковой даме, поэтому с аппетитом «съел» Шаурму: фото четвёртого выпуска

В эфир телеканала НТВ вышел четвёртый выпуск нового сезона «Маски». В отличие от прошлой недели, где был разоблачён Лисёнок и жюри сумело отгадать Яну Рудковскую, кикто из звёздных детективов не смог назвать личность, которая скрывалась под маской горячей и вкусной Шаурмы. Назывались фамилии Ирады Зейналовой, Татьяны Навки или Алины Загитовой. Последний вариант придал угадайке особую пикантность, ведь под маской Шаурмы скрывалась её главная конкурентка — Евгения Медведева.

Выходит как фигуристка

То, что никто не смог угадать известную фигуристку, было неудивительно. Задорная Шаурма хоть и попадала несколько раз в номинации, чудом спасалась от вылета. Она умело ввела в заблуждение членов жюри в первом же выпуске, исполнив хит группы IOWA «Маршрутка». Судьи предположили, что под этой маской могут скрываться Mia Boyka, Mary Gu и Юля Гаврилина.

Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Спустя неделю Валерия обратила внимание на выход Шаурмы, отметив, что она выходит как фигуристка, и после выступления самой вкусной маски назвала имя Алины Загитовой. В третьем выпуске Шаурма подарила всем зрителям песню «Самая лучшая»: Алексей Воробьёв назвал имя Евгении Медведевой, Регина Тодоренко — Кати Адушкиной и Аллы Михеевой. «Такие девушки» Андрея Губина в исполнении Шаурмы закружили в танце Алексея Воробьева и Регину Тодоренко. Члены жюри остановились на том, что это очень молодой артист и при этом не певец (певица), и у него отличное чувство юмора.

«Она отражает меня»

«Признаюсь, Шаурма — это стопроцентное попадание. Она отражает меня. Мне было максимально комфортно. У многих артистов не совсем удобные костюмы, но моя маска позволяла мне чудить, танцевать, вести себя как ребёнок.

Под маской Шаурмы скрывалась Евгения Медведева. Пресс-служба телеканала НТВ.

Имея такую милую улыбку, как у моей маски, по-другому себя невозможно преподносить. Я видела зрителей и жюри через маленькое окошко, которое было встроено в Шаурму. И именно поэтому Регина Тодоренко поняла, что я очень миниатюрная!», — рассказала Евгения, сняв маску.

У Киркорова появилась фаворитка

По итогам четвёртого выпуска в номинации оказались Скунс, Пиковая Дама и Шаурма. Каждый из этих участников уже оказывался в номинации. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должен Скунс, а мнения членов жюри разделились.

Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Тимур Родригез и Регина Тодоренко проголосовали за то, чтобы в этот вечер маску сняла Шаурма, Валерия и Алексей Воробьёв захотели узнать, кто скрывается под маской Пиковой Дамы. Решающим стал выбор председателя жюри Филиппа Киркорова: он признался, что его сердце отдано Пиковой Даме, и, попросив прощение у Шаурмы, решил снять маску именно с неё.

Стоит заметить, что Пиковая дама регулярно попадает в номинации, но спасается благодаря плохо скрываемой симпатии поп-короля, который является председателем жюри.

Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Зрители не видят особых вокальных успехов у дамочки, поэтому регулярно голосуют против неё, но всё оказывается тщетно, поскольку Киркоров видит участницу в финале. Поэтому любая маска, которая оказывается в номинации вместе с Пиковой дамой, по сути, обречён навылет.

Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Четвёртый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

В конце Медведева поблагодарила судей, за множество приятных слов, которые они адресовали ей во время обсуждений. «Огромное спасибо зрителям, которые невероятно поддерживали сегодня, потому что в этих костюмчиках певец, не певец ты, но трудновато выступать. Честно, буду скучать, я обожаю свою маску Шаурмы. Я такая дурная выхожу, что-то там скачу — это прикольно», — поделилась своими эмоциями фигуристка, которая успела появиться во многих телепроектах.