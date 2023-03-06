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Кина не будет! Какие телешоу заменят голливудские фильмы в эфире СТС

Многие годы телеканал СТС был флагманом кинопоказа на отечественном ТВ. Премьеры самых громких блокбастеров Голливуда чаще всего проходили на «Первом развлекательном», а лозунг «Кино в 20.00» стал его настоящей фишкой. Показ золотых хитов и новинок — был стопроцентной гарантией успеха у зрителей.

Квест-шоу "Большой побег".
Квест-шоу "Большой побег".
Пресс-служба телеканала СТС.

Однако теперь всё это в прошлом. Отказ ведущих американских кинокомпаний продлить лицензирование на показ фильмов вынудил боссов СТС на решительные шаги. Теперь вместо «Гарри Поттера» и «Мстителей» место в вечернем прайм-тайме займут разного рода развлекательные проекты собственного производства.

Шоу &quot;Суперниндзя&quot;.
Шоу «Суперниндзя».
Пресс-служба телеканала СТС.

Первым был экстремальный «Суперниндзя», а 7 марта на СТС состоится премьера приключенческого реалити «Большой побег» — российской адаптации корейского шоу The Great Escape. Это старый-добрый квест, который многие из нас проходили, празднуя день рождения или просто ради получения острых ощущений.

Квест-шоу &quot;Большой побег&quot;.
Квест-шоу «Большой побег».
Пресс-служба телеканала СТС.

Разгадывать загадки и искать подсказки в самых необычных локациях предстоит команде из пяти постоянных участников: музыканта и блогера Эльдара Джарахова, телеведущего Владимира Маркони, спортивного блогера Алексея Столярова, ведущего кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александра Бельковича и актёра Магомеда Муртазаалиева.

Квест-шоу &quot;Большой побег&quot;.
Квест-шоу «Большой побег».
Пресс-служба телеканала СТС.

Участники будут выбираться из дома с привидениями, подпольного казино, подземелья, заражённой неизвестным вирусом больницы, загадочной школы, генетической лаборатории. Съёмки проходили три месяца в Москве и Подмосковье в самых неожиданных локациях: в заброшенной больнице 1915 года, на парковке «Сколково», в подвале Винзавода, НИИ и других местах. Каждый объект готовили две недели, а перед съёмками тестировали со статистами.

Телешоу &quot;На выход!&quot;.
Телешоу «На выход!».
Пресс-служба телеканала СТС.

А 8 марта состоится премьера интеллектуальной викторины «На выход» — новой реинкарнации легендарного «Слабого звена» с Марией Киселёвой. Подробнее о проекте читайте в разделе «Хлеба и зрелищ» во вторник, 7 марта.

Кстати, «Уральские пельмени», которые уже много лет являются флагманами канала, теперь овечают за пятничный прайм-тайм. Вот кого не могут вытеснить из эфира ни волшебники Голливуда, ни новомодные блогеры. Брекоткин и компания — настоящие мастодонты канала. Живее всех живых.

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