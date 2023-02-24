24 февраля
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Карина Нигай и Глюкоза проверят парикмахеров на профессионализм и стрессоустойчивость в новом шоу «Бьюти Баттл»

25 февраля на телеканале ТНТ стартует новый проект «Бьюти Баттл». В его рамках лучшие стилисты-парикмахеры со всей страны будут сражаться друг с другом в непростых челленджах.

Телешоу "Бьюти Баттл".
Телешоу "Бьюти Баттл".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Выявлять лучших из лучших будет компетентное жюри в составе стилиста-имиджмейкера Евгения Жука, стилиста ESTEL Professional Никиты Кавлакана и фешн-блогера Карины Нигай. Ведущей проекта станет певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюк’oZа.

Телешоу &quot;Бьюти Баттл&quot;.
Телешоу «Бьюти Баттл».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Перед членами жюри будет стоять непростая задача: им нужно будет оценивать не только профессиональные качества участников, но и стрессоустойчивость. Ведь организаторы подготовили для конкурсантов нестандартные испытания, которые вполне сопоставимы с ситуациями, которые могут произойти в реальной жизни.

Чтобы отобрать самых достойных претендентов на победу в шоу, талантливых стилистов-парикмахеров искали по всей стране в рамках общероссийских кастингов. В итоге было отобрано 16 конкурсантов.

Телешоу &quot;Бьюти Баттл&quot;.
Телешоу «Бьюти Баттл».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Бьюти Баттл» разделит их на восемь пар и заставит доказывать своё мастерство в командных и индивидуальных битвах. Сначала стилистов ждут парные испытания: после каждого выпуска та команда из двух человек, которая справится с заданиями хуже остальных, покинет проект. Когда останется всего восемь участников, начнётся индивидуальная битва: теперь каждому парикмахеру предстоит самостоятельно доказывать, что он достоин главного приза 1 миллион
рублей.

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