Жюри шоу «Маска» устроило охоту на дерзкого Лисёнка: фото самых ярких моментов нового выпуска

В эфир НТВ вышел третий выпуск четвёртого сезона шоу «Маска». На сей раз разоблачили самую наглую и резкую участницу, которая с первого момента своего появления на сцене не столько поражала вокальными способностями и актёрской игрой, сколько троллингом членов жюри. Доставалось даже председателю жюри Филиппу Киркорову, перед которым участники чаще всего заискивают, а не шутят.

Первым шоу «Маска» покинул Вадим Казаченко, который скрывался в костюме Дикобраза. Вторым конкурсантом, раскрывшим тайну своей личности, стала Яна Рудковская, скрывавшаяся под маской Лисёнка.

Шоу «Маска-2023». Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам третьего выпуска в номинации оказались Скунс, Пиковая Дама и Лисёнок. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должна Пиковая Дама, тем более, что Филипп Киркоров не скрывает своей симпатии к этому персонажу. В итоге мнения членов жюри разделились. Филипп Киркоров выступил за то, чтобы участие в шоу продолжил Лисёнок, а маску снял Скунс, такое же решение объявила Валерия.

Алексей Воробьёв поддержал Скунса, к нему присоединилась Регина Тодоренко. Решающим стал выбор Тимура Родригеза, поблагодарив обоих участников за шоу, он проголосовал за то, чтобы у Скунса был шанс ещё раз появиться в проекте. Таким образом, чаша весов склонилась в сторону Лисёнка, и он был раскрыт.

Шоу «Маска-2023». Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Мне совсем не обидно покидать шоу в самом начале. Не то что бы я устала, просто понимаю, что моя миссия в проекте на этом окончена. Я так и думала, что меня раскроют после третьего-четвёртого выпуска. В „Маске“ так много хороших больших артистов, которые вокально в разы сильнее меня и заслуживают идти дальше», — сказала Яна Рудковская, сняв маску.

Многим даже показалось, что своим дерзким поведением она как могла приближала свой уход из шоу и совершенно не расстроилась тем, что её номинировали. Как оказалось, это было недалеко от правды.

Шоу «Маска-2023». Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

«У меня был план: если бы жюри захотело снять маску со Скунса, я бы попросила председателя отдать ему мой голос. К счастью, разоблачили меня, и я просто хочу сказать, что была счастлива быть здесь. „Маска“ — экзотический эксперимент для меня, здорово, что удалось его реализовать. Это такой адреналин! Я всем желаю, как можно дольше испытывать этот адреналин», — сказала супруга Евгения Плющенко на прощание.



Лисёнок с первого выхода на сцену показал свой характер, ответив отказом на предложение Алексея Воробьёва следующее выступление посвятить ему. «Вы не председатель жюри, Алексей», — объяснил свой отказ Лисёнок. В первом выпуске хитрый зверёк вышел на сцену с песней «Лунный кот» во втором закружил жюри в танце, исполняя хит Kalimba De Luna, а своё финальное выступление посвятил Филиппу Киркорову, исполнив композицию Аллы Пугачёвой «Чао!».

Шоу «Маска-2023». Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Появление на проекте известного продюсера прокомментировал Тимур Родригез: «Она пришла на проект просто, чтобы одним своим появлением, неважно, на какое количество программ, доказать, что для неё не существует преград». А ведущий Вячеслав Макаров добавил, что Яна — это живое подтверждение того, что, «Маска» — это увлекательное путешествие, от которого невозможно отказаться. «Казалось, продюсер уже видел всё в этой жизни, но, когда вы сняли маску, ваши эмоции невозможно было подделать!» — сказал бессменный ведущий телешоу.