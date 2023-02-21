Зрители «Маски» полюбили Шаурму, а жюри отпустило на волю Дикобраза: фото самых ярких моментов шоу

В эфир НТВ вышел второй выпуск четвёртого сезона шоу «Маска». Первым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал Дикобраз. Никому из членов жюри не пришло в голову, что под этой маской может скрываться певец, заслуженный артист России Вадим Казаченко, солитс культовой поп-группы «Фристайл».

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Так, Дикобраз сразу начал с рекомендации: «Не смотрите на мой грозный вид, сердце у меня ранимое. Но какой уж есть. Как говорится, получите и распишитесь» (первый альбом Вадима Казаченко в составе группы «Фристайл» назывался «Получите»).

Шоу «Маска-2023». Второй выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

Также Дикобраз сказал, что «если надо, я даже со Слоном могу выйти на ринг!» (Вадим Казаченко участвовал в шоу «Музыкальный ринг» вместе с Алексеем Глызиным, который принимал участие в первом сезоне шоу и скрывался под маской Слона). Конечно, колючий герой рассказал о том, что любит: «А я вообще-то просто грызун, люблю цветочки разные. Сирень, розы разные» (в репертуаре Вадима Казаченко есть песни «Сирень», «Жёлтые розы», «О чёрных и красных розах»).

Шоу «Маска-2023». Второй выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам второго выпуска в номинации оказались Дикобраз, Лисёнок и Шаурма. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должна Шаурма. Причём они уже второй раз проявили к этому персонажу тёплые чувства. В первом выпуске они тоже спасли Шаурму, а Дикобраз попал в номинацию вместе с Пиковой дамой.

Шоу «Маска-2023». Второй выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

Членам жюри предстояло выбрать героя, который первым в этом сезоне раскроет тайну своей личности. Филипп, Валерия и Алексей проголосовали за то, чтобы маску снял Дикобраз. Тимур и Регина поддержали колючего героя и решили разоблачить в этот вечер Лисёнка. Последними предположениями звёздных судей были: Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Сергей Бурунов и Юрий Гальцев. Никто из членов жюри не назвал имя Вадима Казаченко, который скрывался под маской Дикобраза.

Шоу «Маска-2023». Второй выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

«Никаких подтекстов в выборе Дикобраза нет, ну разве что он моя противоположность — я совсем не колючий. Дышать в маске я более-менее мог, как-то приспособился. А вот с обзором были большие проблемы — я практически ничего не видел, лишь маленький кусочек сцены и абсолютно ничего вокруг. Стоило чуть шагнуть в сторону, и я терял возможность ориентироваться, уже не понимал, где право, где лево. У Дикобраза получилась очень тяжёлая голова, и при каждом движении она так и норовила съехать куда-то вперёд. Не думаю, что кто-то чувствует себя в костюме совершенно комфортно, это довольно большая физическая нагрузка, но это условия игры. Если ты принял решение участвовать в шоу, то должен быть в состоянии справиться со всеми неудобствами», — рассказал на прощание Вадим Казаченко.