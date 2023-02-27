Три ткачихи сразятся за сердце передовика производства в мелодраме «Лимитчицы»

Первая половина 1970-х. По всему Советскому Союзу строятся предприятия лёгкой промышленности. Сотни, тысячи молодых людей и девушек устремляются на работу, и среди них три подруги — Маша (Валерия Федорович), Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова).

Сериал «Лимитчицы». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Лимитчицы». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Лимитчицы». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Лимитчицы». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Лимитчицы». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Они переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике. В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного и того же парня, Ивана (Алексей Демидов). Но счастливой избранницей станет только одна из них…

Сериал «Лимитчицы». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«Сериал привлёк меня своей смелостью, непохожестью, правдой. Удивительно, но, когда я читала сценарий, внутри создавалось ощущение, что очень хорошо понимаю свою героиню. Такое чувствование персонажа у меня редко происходит. С Машей так случилось: мы очень похожи! Считаю, это история про женщин! Про нашу боль, любовь, надежды. И каждая женщина в этом сериале — отдельная судьба. Этот проект — моя особая любовь. И снимался он с таким трепетом, профессионализмом, чуткостью, что зритель не сможет этого не заметить», — уверена Валерия Федорович, исполнительница одной из ролей.