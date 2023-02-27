27 февраля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Блины.
М-м-м-м... Масленица! Что вам нужно знать, чтобы испечь идеальные блины

Три ткачихи сразятся за сердце передовика производства в мелодраме «Лимитчицы»

Сегодня, 27 февраля, на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы о крепкой дружбе и нелёгкой женской судьбе «Лимитчицы» режиссёра Ольги Добровой-Куликовой («За счастьем», «Другие»).

Сериал "Лимитчицы".
Сериал "Лимитчицы".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Первая половина 1970-х. По всему Советскому Союзу строятся предприятия лёгкой промышленности. Сотни, тысячи молодых людей и девушек устремляются на работу, и среди них три подруги — Маша (Валерия Федорович), Нина (Маруся Климова) и Зоя (Надежда Лумпова).

Сериал &quot;Лимитчицы&quot;.
Сериал «Лимитчицы».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Лимитчицы&quot;.
Сериал «Лимитчицы».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Лимитчицы&quot;.
Сериал «Лимитчицы».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Лимитчицы&quot;.
Сериал «Лимитчицы».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Лимитчицы&quot;.
Сериал «Лимитчицы».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Они переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике. В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот: девушки влюбляются в одного и того же парня, Ивана (Алексей Демидов). Но счастливой избранницей станет только одна из них…

Сериал &quot;Лимитчицы&quot;.
Сериал «Лимитчицы».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«Сериал привлёк меня своей смелостью, непохожестью, правдой. Удивительно, но, когда я читала сценарий, внутри создавалось ощущение, что очень хорошо понимаю свою героиню. Такое чувствование персонажа у меня редко происходит. С Машей так случилось: мы очень похожи! Считаю, это история про женщин! Про нашу боль, любовь, надежды. И каждая женщина в этом сериале — отдельная судьба. Этот проект — моя особая любовь. И снимался он с таким трепетом, профессионализмом, чуткостью, что зритель не сможет этого не заметить», — уверена Валерия Федорович, исполнительница одной из ролей.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость