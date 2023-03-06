Кто стал победителем шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»: фото финала

В конце последнего отборочного тура лидер сотни Сергей Лазарев предложил жюри вернуть в шоу с помощью тайного голосования одного из трёх конкурсантов, не прошедших в финал. Им и стал Сергей Павловский из города Томск! Он получил возможность открыть в будущем пятый, юбилейный сезон шоу песней от автора множества хитов Олега Влади. На втором месте — Дарья Храмова, и замыкает тройку лидеров Арпи Абкарян.
Примечательно, что подобная ситуация складывается в программе уже во второй раз. В прошлом сезоне победу одержала Варвара Убель из Новосибирска, которая тоже попала в финал через дополнительное голосование.
«Я не ожидал и не был нацелен на победу, потому что мне важнее был сам процесс и, конечно, возможность показать себя с новой стороны и дойти до финала! Я пришёл в „Битву сезонов“ в этот раз не как на конкурс, а из-за желания спеть на одной сцене с талантливыми и сильными певцами. Безусловно, был некий внутренний соревновательный момент, но не с конкурсантами, а с самим собой. Я очень благодарен судьбе, что попал в это шоу», — рассказал Сергей Павловский.
За все четыре сезона на сцене гранд-шоу выступило много ярких исполнителей. В «Битве сезонов» им выпал возможность раскрыть свой талант с новой стороны, исправить ошибки, кому-то — подтвердить звание победителя, а кому-то — получить второй шанс на заветные сто баллов от жюри.