3 марта
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Новые наставники и кнопка-блокировка: чем удивить новый сезон шоу «Голос»

Сегодня, 3 марта, в эфире Первого канала стартует новый сезон музыкального шоу, уже на протяжении 11 лет собирающего на своей сцене самых талантливых вокалистов страны. Юбилейный сезон оказался трагичным — во время работы над проектом скоропостижно скончался Александр Градский, поэтому участников и зрителей ждёт новый состав наставников. Но и это ещё не всё.

Шоу "Голос". 11-й сезон.
Шоу "Голос". 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.

Старожилы проекта Полина Гагарина и Баста снова займут свои места, а вот два других красных кожаных кресла будут принадлежать новичкам — лидеру группы Therr Maitz Антону Беляеву и Владимиру Преснякову, который заменил в проекте своего закадычного друга Леонида Агутина.

Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.

Популярный певец, переживающий очередной виток популярности, на своей странице в соцсети рассказал своим фолловерам, что работа в «Голосе» для него довольно волнующая: «Люди по-настоящему соскучились по искренности, поэтому я буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность — прочтение материала. Хочу, чтобы участники не ограничивали себя никакими рамками».

Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.

А вот для Антона Беляева это возвращение в «Голос», но в ином качестве. Музыкант был участником второго сезона уже в далёком 2013 году. С того времени артист смог добиться немалых успехов в индустрии и заслужил право выступить в роли
наставника.

Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.

Интриги шоу добавляет и новое правило, которое с этого сезона ещё больше обострит конкуренцию между наставниками. Теперь помимо знаменитой красной кнопки на кресле есть ещё панель с тремя кнопками-блокировки. Нажав одну из них, наставник лишит конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста.

Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.

Всего за сезон новой функцией можно воспользоваться лишь дважды. Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает своё кресло к исполнителю и одновременно скрытно блокирует соперника. Если заблокированный наставник тоже решит развернуться, он это сделает, но перед ним загорится «красная дорожка» блокировки и он не сможет пригласить участника к себе в команду.

Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу «Голос». 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.
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