3 марта
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Дамский угодник Александр Серов раскроет свою сердечную тайну

В субботу, 4 марта, гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» станет Александр Серов. Певец расскажет о том, как поссорился с дочерью, кто пытался хозяйничать в его доме, какая женщина занимает сейчас все его мысли и что за болезнь портит ему жизнь.

Александр Серов в программе "Секрет на миллион".
Александр Серов в программе "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Пять лет назад в студии «Секрета на миллион» знаменитый певец рассказал, как против собственной воли стал отцом. С доче ью Алисой, рождённой влюблённой поклонницей, Серов не общается. А вот с дочерью Мишель, несколько лет назад подарившей ему внука и внучку, Серов очень близок. Хотя и между ними случаются серьёзные недопонимания, о которых отец и дочь откровенно поведали ведущей шоу Лере Кудрявцевой.

Александр Серов в программе &quot;Секрет на миллион&quot;.
Александр Серов в программе «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Кроме того, в студию пришли женщины, каждой из которых есть что рассказать о Серове. Ангелина Вовк, Елена Проклова и Ольга Зарубина поведали очень личные истории, связанные с певцом.

Александр Серов в программе &quot;Секрет на миллион&quot;.
Александр Серов в программе «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Александр Серов и сейчас в прекрасной форме, поэтому неудивительно, что в его жизни отдельное и очень важное место занимает любовь. Он признался, что влюблён, и поведал о женщине, которая занимает все его мысли. Главное, чтобы здоровье не подводило.

Александр Серов в программе &quot;Секрет на миллион&quot;.
Александр Серов в программе «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Откровенность вообще его конёк. Во время эфира он расскажет о себе много такого, что может удивить поклонников, а также признается, что столкнулся с серьёзной проблемой. Что имеет в виду знаменитый певец? Отважится ли он быть откровенным до конца? И решится ли расстаться с ещё одним своим секретом, который стоит миллион рублей?

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