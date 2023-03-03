Ляйсан Утяшева накормит вкусно, как в детстве

В прошлом году Ляйсан Утяшева посотрудничала с телеканалом ТВ-3, став ведущей детективного реалити «Наследники и самозванцы». Видимо, опыт оказался успешным, поскольку теперь у зрителей появится возможность увидеть её совершенно в другом, уютном и домашнем амплуа. На ТВ-3 стартует новое кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан».

Никаких милкшейков, парфе и кето-боулов — в меню только понятные и знакомые всем рецепты. В гости к телеведущей придут звёзды шоу-бизнеса, чтобы приготовить любимые блюда и вспомнить забавные истории из детства. В числе гостей окажутся Дава, Наталья Гасанханова, Надежда Ангарская, Алла Духова, Глюкоза, Елена Ханга, Наталия Медведева, Татьяна Котова.

Кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан». Пресс-служба телеканала ТВ-3. Кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан». Пресс-служба телеканала ТВ-3. Кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Если вас мучает вопрос, «Что общего между бывшей гимнасткой и вкусной едой?», т, о вероятно, вы не знаете, что она не только многолетняя ведущая шоу «Танцы» на ТНТ, но и фуд-блогер. Уже несколько лет Ляйсан создаёт YouTube-канал «Дерзкая готовка», чья концепция очень напоминает новый телепроект. Правда, там больше кулинарных экспериментов и разговоров на свободные темы. А здесь пельмени и пюре с котлеткой…