3 марта
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Шерстяные вещи.
Как вывести пятна с шерстяной одежды?

Ляйсан Утяшева накормит вкусно, как в детстве

В прошлом году Ляйсан Утяшева посотрудничала с телеканалом ТВ-3, став ведущей детективного реалити «Наследники и самозванцы». Видимо, опыт оказался успешным, поскольку теперь у зрителей появится возможность увидеть её совершенно в другом, уютном и домашнем амплуа. На ТВ-3 стартует новое кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан».

Кулинарное шоу "Вкусно с Ляйсан".
Кулинарное шоу "Вкусно с Ляйсан".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Никаких милкшейков, парфе и кето-боулов — в меню только понятные и знакомые всем рецепты. В гости к телеведущей придут звёзды шоу-бизнеса, чтобы приготовить любимые блюда и вспомнить забавные истории из детства. В числе гостей окажутся Дава, Наталья Гасанханова, Надежда Ангарская, Алла Духова, Глюкоза, Елена Ханга, Наталия Медведева, Татьяна Котова.

Кулинарное шоу &quot;Вкусно с Ляйсан&quot;.
Кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан».
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Кулинарное шоу &quot;Вкусно с Ляйсан&quot;.
Кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан».
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Кулинарное шоу &quot;Вкусно с Ляйсан&quot;.
Кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан».
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Если вас мучает вопрос, «Что общего между бывшей гимнасткой и вкусной едой?», т, о вероятно, вы не знаете, что она не только многолетняя ведущая шоу «Танцы» на ТНТ, но и фуд-блогер. Уже несколько лет Ляйсан создаёт YouTube-канал «Дерзкая готовка», чья концепция очень напоминает новый телепроект. Правда, там больше кулинарных экспериментов и разговоров на свободные темы. А здесь пельмени и пюре с котлеткой…

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость