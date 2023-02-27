Как вывести пятна с шерстяной одежды?

Молоко, чай, кофе
Чтобы удалить пятна молока, чая или кофе с шерстяной ткани, нагрейте глицерин до комнатной температуры, нанесите на пятно и оставьте на 10 минут. После этого аккуратными промакивающими движениями обработайте пятно мыльным раствором, а затем чистой прохладной водой.
Кровь
Во время зимних развлечений может случиться всякое. Если на вещь попала кровь, обработайте область загрязнения влажной тряпочкой или губкой, а затем столовым уксусом. Финальная обработка пятна: промокните ткань губкой, смоченной в холодной воде.
Шоколад
С деликатных шерстяных вещей шоколадное пятно хорошо удаляется при помощи соляного раствора. Если с первого раза избавиться от пятна не получилось, повторите процедуру.
Жвачка
Положите изделие в пакет и уберите в морозильную камеру. Через час-полтора жевательная резинка застынет, и её будет легко удалить с поверхности изделия. Остатки пятна можно обработать прохладной водой с мылом. Если след всё-таки виден, используйте бензин (предварительно проверив его действие в незаметном месте любимой вещи).
Фрукты
Обмакните губку или тряпочку в уксус и промокните пятно. Удалите остатки уксуса холодной водой.
Свечной воск
Остатки воска нужно проложить с обеих сторон шерстяной вещи белой бумагой и осторожно прогладить утюгом. Осталось обработать жирный след мыльным раствором с добавлением нашатыря.
Застарелые пятна
Чтобы удалить застарелые пятна неясного происхождения, сначала их нужно размягчить. Для этой цели лучше использовать глицерин. Губкой, смоченной в глицерине, обработайте пятно, а затем используйте чистящее средство в зависимости от предположительного происхождения вещества, оставившего след на вашей шерстяной вещи.
Внимание! Не используйте для удаления пятен агрессивные химические отбеливатели и пятновыводители — они повредят цвет и нежную структуру шерстяных волокон.
Пот
Пятна, которые появились на шерстяной одежде в результате потовыделения, можно удалить с помощью крепкого соляного раствора. Если сделать это не удастся, то можно протереть пятно медицинским спиртом.
Помада
Удалить пятна от помады с шерстяной одежды поможет спирт. Обмакните губку или мягкую тряпочку в спирт, мажущими движениями от края пятна к его центру попробуйте воздействовать на загрязнение. Повторяйте процедуру до полного удаления следов помады.
Добрый совет
Чтобы точечно воздействовать на пятно, нужно: разложить вещь на ровной поверхности; под пятно подложить материал, который будет впитывать лишнюю влагу, или полиэтиленовую плёнку, чтобы чистящее вещество не проникло на чистые участки изделия; пятно не тереть, а воздействовать на него лёгкими постукивающими движениями; обрабатывать пятно нужно от края к центру.