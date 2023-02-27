Как вывести пятна с шерстяной одежды?

Зима — время уютных пледов и тёплых шерстяных свитеров. К сожалению, как бы аккуратно мы ни пили какао или глинтвейн, от появления неприятных загрязнений на любимых шерстяных вещах не застрахован никто. Как вывести пятна с таких деликатных вещей, как шерстяной свитер или любимый тёплый шарф?

Молоко , чай , кофе

Чтобы удалить пятна молока, чая или кофе с шерстяной ткани, нагрейте глицерин до комнатной температуры, нанесите на пятно и оставьте на 10 минут. После этого аккуратными промакивающими движениями обработайте пятно мыльным раствором, а затем чистой прохладной водой.

Кровь

Во время зимних развлечений может случиться всякое. Если на вещь попала кровь, обработайте область загрязнения влажной тряпочкой или губкой, а затем столовым уксусом. Финальная обработка пятна: промокните ткань губкой, смоченной в холодной воде.

Шерстяные вещи. freepik.com/wirestock

Шоколад

С деликатных шерстяных вещей шоколадное пятно хорошо удаляется при помощи соляного раствора. Если с первого раза избавиться от пятна не получилось, повторите процедуру.

Жвачка

Положите изделие в пакет и уберите в морозильную камеру. Через час-полтора жевательная резинка застынет, и её будет легко удалить с поверхности изделия. Остатки пятна можно обработать прохладной водой с мылом. Если след всё-таки виден, используйте бензин (предварительно проверив его действие в незаметном месте любимой вещи).

Девушка в свитере. freepik.com/gpointstudio

Фрукты

Обмакните губку или тряпочку в уксус и промокните пятно. Удалите остатки уксуса холодной водой.

Свечной воск

Остатки воска нужно проложить с обеих сторон шерстяной вещи белой бумагой и осторожно прогладить утюгом. Осталось обработать жирный след мыльным раствором с добавлением нашатыря.

Застарелые пятна

Чтобы удалить застарелые пятна неясного происхождения, сначала их нужно размягчить. Для этой цели лучше использовать глицерин. Губкой, смоченной в глицерине, обработайте пятно, а затем используйте чистящее средство в зависимости от предположительного происхождения вещества, оставившего след на вашей шерстяной вещи.

Внимание! Не используйте для удаления пятен агрессивные химические отбеливатели и пятновыводители — они повредят цвет и нежную структуру шерстяных волокон.

Пот

Пятна, которые появились на шерстяной одежде в результате потовыделения, можно удалить с помощью крепкого соляного раствора. Если сделать это не удастся, то можно протереть пятно медицинским спиртом.

Помада

Удалить пятна от помады с шерстяной одежды поможет спирт. Обмакните губку или мягкую тряпочку в спирт, мажущими движениями от края пятна к его центру попробуйте воздействовать на загрязнение. Повторяйте процедуру до полного удаления следов помады.