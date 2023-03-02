У Морфея в плену: семь опасностей долгого сна

«Ляг поспи, и всё пройдёт». Врачи во всём мире единогласно подтверждают пользу длительного восьмичасового сна. А часто ли вы слышали, что много спать вредно? Оказывается, у длительного (не путать с полноценным!) сна есть и негативные последствия.

1. «Хорошо , выспался на всю неделю!»

Многим не раз приходилось замечать, что длительный сон выходного дня чреват состоянием ещё большей усталости до самого вечера. После недосыпа в будни такой сон нарушает естественный биологический ритм, подавляет активность и интерес к происходящему, а в итоге способен привести к депрессии и повышенной утомляемости на протяжении всей недели. Выво- ды напрашиваются сами собой: нам нужно создать максимально неизменный режим на протяжении всей недели — ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, и пусть на сон уходит порядка 7−8 часов.

2. «Вроде выспалась , а туплю…»

Сон. freepik.com/gpointstudio

От недосыпа сложно сосредоточиться, работать в режиме многозадачности и решать логические головоломки — это давно известно и принято как аксиома. Но слишком продолжительный сон также снижает умственные способности! Такое заключение учёные Мадридской университетской клиники сделали, досконально изучив данные 2800 участников эксперимента: 49% «подопытных» спали 6−8 часов в сутки, 11% - менее 5 часов ежедневно, а 40% - по 9 и более часов. Результаты тестов показали, что у любителей длительного сна значительно снижены показатели памяти, воображения и критического мышления.

3. «Голова раскалывается…»

Если вы склонны к головной боли и имеете проблемы с сосудами и сердцем, вам лучше не перегружать организм не только активной работой, но и продолжительным сном. Сон свыше 9 часов приводит к усилению мигрени, повышенному давлению, отёкам внутренних органов и систематическому застою крови в сосудах. Во время длительного сна в организме человека накапливаются мелатонин и серотонин. Оба они напрямую влияют на работу мозга. Здесь важно помнить, что всё хорошо в меру. Между периодами активности и отдыха должно создаваться равновесие, в котором вы находите идеальный баланс для своей жизненной энергии.

4. «Всего ломает , будто мешки ворочал…»

Сон. freepik.com/gpointstudio

При болях в спине многие из нас предпочитают отдохнуть и поспать, замечая, что наутро боль значительно уменьшается. Так ли всё просто на самом деле? В результате продолжительного сна мышцы расслабляются, но также и ослабевает их тонус. В конечном счете длительный сон способствует еще большим болям в дальнейшем.

5. «Ну и рожа у тебя , Шарапов…»

Любители поспать склонны к ожирению на 21% больше тех, кто привык уделять сну не более 9 часов. Но не перегибайте палку! Говорят, Наполеон спал по 4 часа, но модельных форм так и не добился. Это верно, потому что недосыпать в этом плане настолько же вредно, как и пересыпать. Особенно заметны мешки под глазами, вызванные задержкой жидкости в организме.

6. «Что сердце бьётся…»

Первое время это может не сказываться на самочувствии, но у взрослых людей, спящих более 11 часов в сутки, на 11% повышается риск развития ишемической болезни сердца. Это подтверждено исследованиями. Кроме того, учёные отметили, что длительный сон способствует воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям.

7. «Ух ты , мой сладенький…»

Врачи Университета Лаваля во Франции пришли к интересному выводу о взаимодействии длительного сна и сахарного диабета. В течение 6 лет они наблюдали за 276 участниками эксперимента. Отмечено, что 20% из тех, кто часто нарушал режим сна в обе стороны (спал меньше 6 часов и больше 9), приобретали пониженную чувствительность к глюкозе и диабет второго типа. Среди приверженцев нормальной продолжительности сна таких оказалось не более 7%. Учёные исключили такие очевидные факторы, как масса тела и вредные привычки, но даже в этом эксперименте группа «неправильно спящих» была подвержена риску заболеть.