Витаминная бомбочка: как гранаты избавляют от зимней хандры и добавляют красоты

В Армении гранат символизирует плодородие и удачу, в Израиле он обязателен на новогоднем столе, в Азербайджане ему посвятили праздник, а в Иране поставили памятник. Сейчас, когда наш организм успел устать от зимы и авитаминоз наступает со всех сторон, нам просто необходим мощный заряд энергии. Краснобокий гранат разом нанесёт удар по всем сезонным напастям. В нём полезно всё: каждая его часть содержит вещества и микроэлементы, которые используются и в кулинарии, и в медицине.

Взрывоопасная история

Издревле этот фрукт считается царским плодом, символизирующим здоровье, плодородие, благосостояние и роскошь. Многие учёные полагают, что родина граната — Персия. Со временем сей фрукт получил широкое распространение: стал очень почитаем на территории всего Востока, а потом и за его пределами.

Гранат. freepik.com/8photo

К слову, гранат на особом счету у мусульман. По Корану, это одно из райских деревьев. Да и в христианском мире существует версия, что Ева сорвала с дерева отнюдь не яблоко, а именно гранат. Его изображение можно увидеть на стенах египетских пирамид. Много упоминаний о гранате в римской и греческой мифологии. По некоторым сведениям, оригинальный вид чашелистиков граната подсказал форму для главной гордости любой царственной особы — короны.

Кстати Приснившийся гранат приносит счастье наяву, предсказывая разумное распоряжение своим временем и талантами. Если во сне вы срываете спелый плод — ждите покровительства высоких особ, а вот если незрелый — это к неприятностям.

Чудо-лекарь

Гранат — одно из древнейших лекарственных растений. Буквально всё от корней дерева до макушки использовалось в медицине. К примеру, на острове Шри-Ланка издавна умели готовить отвар из красных цветов граната для профилактики глазных инфекций.

Гранат. freepik.com/azerbaijan_stockers

Но настоящий эликсир здоровья — это, безусловно, гранатовый сок. Он повышает уровень гемоглобина, нормализует давление, регулирует пищеварительную деятельность, улучшает аппетит, обладает мочегонным и желчегонным действием. Недаром же сам Гиппократ использовал его при болях в желудке.

Сок граната кислых сортов рекомендуется пить диабетикам, им необходимо принимать его три раза в день по одному стакану с добавлением столовой ложки мёда. Немного разведённый в воде сок используют для полоскания горла при ангине, ОРЗ и бронхиальной астме. Этим же соком благодаря его вяжущему свойству можно промывать раны, чтобы остановить воспалительный процесс, обрабатывать ожоги.

Даже кожура полезна!

Кстати, кожуру граната тоже можно применить с пользой для здоровья (она подходит для приготовления отваров). В ней много дубильных веществ и органических кислот. Первые отлично снимают боль при воспалительных заболеваниях горла и ротовой полости, вторые уничтожают инфекцию.

Гранат. freepik.com/Racool_studio

Впрочем, злоупотреблять гранатовым лечением самостоятельно не стоит, сначала надо проконсультироваться с врачом и получить от него подробные инструкции, как и что лечить. Помните: передозировка отварами и настойками может привести к проблемам со зрением, отравлению и судорогам. Ну, а людям, у которых язва желудка или гастрит с повышенной кислотностью, употреблять гранат вообще не рекомендуется.

Для красоты волос

Во время зимних холодов волосам приходится тяжко, да и под шапкой они быстро засаливаются. Тут на помощь может прийти гранатовый лосьон.

Гранат. freepik.com/KamranAydinov

Делается он так. К 200 мл водки добавить сок половинки лимона, 1 чайную ложку мёда, 1 чайную ложку морковного сока, затем влить столько же гранатового. Всё надо тщательно перемешать. Ёмкость плотно закрыть крышкой и поставить в тёмное место, где раствор должен настояться в течение 10 дней. Перед мытьём головы протрите корни волос полученным лосьоном. Повяжите голову полотенцем. Через 20−30 минут вымойте голову шампунем и ополосните водой, в которую нужно добавить 1 ст. л. уксуса из расчёта на 10 л воды. Эту процедуру повторяйте в течение месяца перед каждым мытьём головы.

Совет Как выбрать гранат, чтобы насладиться всеми прелестями этого чудесного фрукта? Берите большие, тяжёлые, блестящие плоды. На них не должно быть никаких пятен и вмятин.

Не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь со специалистом.