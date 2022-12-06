В древности свёклу использовали только как лекарство. За свои целебные свойства корнеплод даже удостоился чести попасть в медицинские труды Гиппократа. В те времена овощ считался символом богатства дома, поэтому без него не обходилось ни одно праздничное застолье. Мы свеклу тоже очень любим — вот пять причин есть её чаще.

В бордовых тонах

1. Свёклу традиционно делят на столовую, кормовую и сахарную. Едим мы только столовую. Она бывает круглой или удлинённой, и лучше выбирать последнюю — более ароматную. Этот овощ содержит много витаминов и минералов, поэтому отлично подходит для осенне-зимнего меню, чтобы поддержать организм во время авитаминоза. Причём питательные вещества практически не разрушаются при варке. Из-за большого количества фолиевой кислоты свёкла полезна тем, кто планирует беременность.

2. В этом овоще настоящие залежи клетчатки, сахаров и органических кислот (яблочной и лимонной), усиливающих перистальтику кишечника. Чувствуете, что кишечнику приходится туго? Съешьте натощак 50−100 г варёной свёклы, заправленной растительным маслом. В туалет будете ходить как по часам. А пектины в составе корнеплода выводят из организма токсины и тяжёлые металлы, вот почему он незаменим для питания жителей крупных городов.

Свёкла. freepik.com/Racool_studio

3. Бордовый корнеплод — находка для сердечников, особенно когда скачет давление и есть атеросклероз сосудов: улучшает кровообращение, не позволяя образовываться тромбам, повышает работоспособность и выносливость организма.

4. Свёкла — настоящий суперфуд. Она полезна в любом виде — жареной, пареной, вареной, маринованной и даже вяленой. Этот овощ — рекордсмен по содержанию йода. Также в ней много железа, магния, калия, молибдена, витаминов, и, главное, её пигмент бетацианин замедляет процессы клеточных мутаций и противостоит развитию опухолей.

5. Женщинам нужно есть свёклу при болезненных месячных, мужчинам — для повышения потенции. Присутствующее в корнеплоде соединение бора стимулирует выработку гормонов в организме.

Кстати, зелёные листья молодой свёклы, которые мы часто выбрасываем, на самом деле настоящий клад. В них много витамина К (он отвечает за свёртываемость крови), кальция и, главное, огромное количество железа. Врачи даже прописывают салаты из ботвы при анемии.

Обязательно отрезайте у свёклы верхушку с ботвой — место, где скапливаются нитраты.

Свекольная аптечка

* При хронических ларингитах и фарингитах, сопровождающихся сухостью носоглотки и охриплостью голоса, отварите крупную свёклу, натрите на мелкой тёрке, отожмите через марлю. Разделите сок на равные части и полощите горло 3 раза в день после еды.

* При мелких порезах намочите ватный тампон свежевыжатым свекольным соком и приложите к ранке: отлично останавливает кровотечение. Из свекольной кашицы можно делать компрессы на раны, небольшие язвы.

* При зубной боли приложите к десне ноющего зуба ломтик свежей свёклы — станет немного легче. Однако к стоматологу сходить всё-таки придётся.

* При снижении тонуса организма отожмите сок из свёклы, чёрной редьки и моркови (по 1 шт.) и смешайте их в равных частях. Чтобы улетучились раздражающие вещества, которые могут вызвать тошноту, выдержите полученный «коктейль» в холодильнике 2−4 часа. Принимайте по 1 -2 ст. л. за час до еды примерно месяц. Это чудесное общеукрепляющее повышает гемоглобин в крови, улучшает обмен веществ, нормализует артериальное давление и придаёт коже свежести.

Знайте меру!

Свёкла. freepik.com/Freepik

Несмотря на всю полезность, даже здоровым людям достаточно в день съедать не более 70 г сырой или 150 г варёной свёклы. Противопоказана при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка, остеопорозе (ухудшает всасывание кальция), мочекаменной болезни, сахарном диабете, ожирении, диарее, почечной недостаточности. С осторожностью следует относиться к ней и людям с пониженным давлением. Сырой овощ пробуйте постепенно, чтобы не было аллергии: по 1 ч. л. в день. А вот свежевыжатый свекольный сок нельзя пить сразу — может вызвать сильный спазм кровеносных сосудов. Лучше дать ему прежде постоять на воздухе 3−4 часа.