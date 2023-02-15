Хлеб, как известно, всему голова. Однако в погоне за здоровым образом жизни и в битве за фигуру мы зачастую напрочь забываем эту народную мудрость и высокомерно отворачиваемся от любимого продукта. А зря! Ведь таким образом мы отказываемся от ценного и доступного лекарства и профилактического средства.

Аптека в батоне

У вас проблемы со здоровьем? Тогда по пути в аптечный пункт задержитесь у хлебного прилавка — может быть, здесь вы найдёте частичное решение проблемы. Например, в ржаном хлебе содержится огромное количество полезных веществ, больше, между прочим, чем в пшенице. Не рекомендуется ржаной хлеб лишь людям с проблемами пищеварения. А в хлебе с отрубями — калий, магний, фосфор, цинк, медь, витамины группы В, пищевые волокна.

Хлеб. freepik.com/mdjaff

Зерновой хлеб — это вообще уникальное изобретение современных медиков и хлебопеков. Он рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. Ему под силу снизить уровень холестерина в крови. Он поможет привести в норму пищеварение, вывести из организма вредные вещества, предотвратит рак толстой кишки, диабет, геморрой, панкреатит, ожирение, а также укрепит зубы и десны.

Хлебная диета

Многих современных людей мучает неразрешимая проблема: как начать худеть и в то же время не отказываться от привычки употреблять за обедом хлеб? Ответ: элементарно! Но с соблюдением некоторых правил.

Конечно, придётся отказаться от сдобы. Людям, имеющим проблемы с весом, следует покупать хлеб зерновой или грубого помола. И есть его не больше 100−300 грамм в день. Врачи настоятельно не рекомендуют во имя стройной фигуры отказываться от хлеба вовсе. Дело в том, что полезные вещества, содержащиеся в нём, нелегко заменить чем-нибудь другим.

Похвала коркам Современные исследователи открыли, что хлебная корка в 8 (!) раз больше богата антиоксидантами, чем хлебный мякиш. А эти самые антиоксиданты противостоят ни много ни мало образованию раковых клеток. Так что любители горбушек, устраивающие за обедом настоящие битвы за них, не такие уж и сумасшедшие. Их на мякине не проведёшь!

Зимой и летом — разный хлеб

Хлеб делают из двух видов теста — пресного и дрожжевого. Пышные дрожжевые батоны, караваи и булки, конечно, очень вкусны и аппетитны. Однако современные микробиологи считают, что в осенне-зимний период, когда повышается опасность эпидемии разного рода ОРЗ, от них лучше вовсе отказаться.

Хлеб. freepik.com/KamranAydinov

Оказывается, дрожжевые бактерии, попадая в организм, не погибают, а, напротив, начинают размножаться. И якобы ослабляют иммунитет. Правда, в защиту дрожжевого теста стоит сказать, что оно лучше, чем пресное, усваивается организмом.

Долой упаковку!

Чтобы хлеб был по-настоящему вкусен и полезен, надо освоить науку правильно его хранить. Не стоит покупать батоны и буханки, упакованные в полиэтилен. Выглядят они, конечно, презентабельно. Да вот беда: в упаковке не сохраняется полезная, как мы уже выяснили, хрустящая хлебная корочка.

Хлеб. freepik.com/mdjaff

По этой же причине не следует держать хлеб в пакете и дома. Лучше всего до следующего обеда он «перезимует» в деревянной хлебнице (дабы замедлить процесс очерствения, положите туда немного соли). Главное — не хранить хлеб в холодильнике: от влажности он сыреет и впитывает посторонние запахи.

Сам себе пекарь

Хлеб. freepik.com/Freepik

К сожалению, увеличение ассортимента на хлебных прилавках прямо пропорционально снижению его качества. И старшее поколение ворчит не зря: многие из них помнят душистые караваи, не черствеющие несколько дней, румяные калачи, сладкие крендели, золотистые бублики… Возможно, поэтому у современных хозяек входит в моду домашнее хлебопечение. Некоторые после этого вообще забывают про хлебные магазины. Ну что, попробуем?