Просто тает во рту: готовим свиные отбивные с яблоками и тыквой и салат из цветной капусты

Отбивные из свинины считаются одним из популярнейших блюд во многих странах мира. Это блюдо не имеет ничего общего со здоровым питанием, вопросами диеты, корректным отношением к братьям меньшим и прочими этическо-культурными аспектами. Это — еда, и она прекрасна.

Свиные отбивные с яблоками и тыквой

Требуется на 4 порции: 4 свиные отбивные на косточках, 1 средняя мускатная тыква весом примерно 800 г, 2 средних яблока, 1−2 ст. л. коричневого сахара, ½ ч. л. молотой корицы, ½ ч. л. сушёного розмарина, ½ ч. л. сушёного тимьяна, оливковое масло соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Очистите тыкву и яблоки, нарежьте кубиками со стороной 1 см. В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте яблоки и тыкву, перемешайте и жарьте 3−4 минуты. Всыпьте сахар, корицу, соль и продолжайте готовить ещё 10 минут, пока тыква и яблоки не станут мягкими.

Отбивные приправьте солью и перцем, посыпьте розмарином и тимьяном. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте отбивные на среднем огне с двух сторон до готовности, 7−10 минут. Переложите отбивные в сковороду с тыквой и яблоками и прогрейте вместе 2−3 минуты.

Салат из цветной капусты

Требуется на 6 порций: 1 стакан булгура, средний кочан цветной капусты, 350 г мякоти тыквы, 1 большое яблоко, 1 пучок петрушки, 2 горсти орехов (кешью, фундук, миндаль), 1 ч. л. итальянских специй, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Для заправки: маленький зубчик чеснока, 2/3 стакана оливкового масла, сок 1 лимона, 1 ч. л. мёда, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Отварите крупу в большом количестве кипящей подсоленной воды до готовности. Откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Разогрейте духовку до 200 °C. Разрежьте цветную капусту на небольшие соцветия. Тыкву нарежьте средними кубиками. Поместите цветную капусту и тыкву на противень, застеленный пергаментом, сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите, посыпьте специями и перемешайте. Запекайте в течение 20 минут, затем перемешайте и готовьте овощи 10−15 минут, пока они не станут мягкими.

Раздавите и мелко порубите чеснок и положите в банку с завинчивающейся крышкой. Добавьте остальные составляющие заправки и хорошенько потрясите банку.

Нарежьте яблоко небольшими кубиками. Крупно порубите листья петрушки. Порубите орехи. Когда крупа и овощи будут готовы, смешайте их в большой миске, добавьте яблоко и петрушку и полейте заправкой. Вы можете сделать это, когда крупа и овощи будут тёплыми или полностью остывшими. Посыпьте салат орехами перед подачей.