Ура, Масленица! Печём разноцветные блины и готовим закусочный блинный пирог

Масленица в этом году ранняя — с 20 по 26 февраля. Целую неделю можно не думать о домашнем меню и готовить блины, позабыв о диетах и весах. Масленица — это весёлое прощание с зимой и встреча весны, которая скоро вступит в свои права. Масленая неделя — отличный повод отточить свои навыки в выпекании вкусных «солнышек» и освоении новых рецептов.

Блинный пирог

Требуется на 10 порций: 20 блинов диаметром 18 см, 1 пучок петрушки, 1 пучок укропа, 1 пучок зелёного лука, 1 ст. л. сливочного масла, 4 крупные луковицы, 200 г сливочного сыра, 1,5 ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, 400 г филе малосольного лосося.

Для теста: 200 г муки, щепотка соли, 1,5 ст. л. сахара, 2 яйца, 400 мл молока, 150 мл воды, 2 ст. л. растительного масла, 10 г сливочного масла.

Как приготовить? Испечь блины. Петрушку, укроп и зелёный лук вымыть и тщательно обсушить, затем очень мелко нарезать. Сливочное масло заранее нагреть до комнатной температуры. Смешать зелень с маслом, чуть подсолить и отставить.

Теперь приготовим карамелизованный лук. Репчатые луковицы очистить и нарезать тонкими кольцами. Разогреть в сковороде растительное масло, добавить сахар, готовить, пока сахар полностью не растворится. Выложить лук и, постоянно помешивая, обжаривать на небольшом огне 4 минуты. Снять с огня. Отложить 2−3 ст. л. лука для украшения верха пирога.

Рыбу нарезать очень тонкими пластинами. Если вы купили для этого пирога рыбную нарезку, разрежьте каждый кусок на 3−4 части, в зависимости от размера. Выложить на плоское блюдо один блин. Промазать его по всей поверхности зелёным маслом, сверху положить кусочки рыбы.

Накрыть вторым блином, промазать его сливочным сыром. Чтобы сливочный сыр легче намазывался, его можно взбить с 1−2 ст. л. жирной сметаны.

Положить третий блин и выложить на него 2−3 ст. л. карамелизованного лука. Продолжать складывать стопкой блины с начинками, пока не закончатся все ингредиенты. Накрыть пирог большой миской и поставить в холодильник на 2 часа. Перед подачей украсить отложенными колечками карамелизованного лука.

Если на вашей кухне достаточно много горизонтальных поверхностей для раскладывания блинов, вы можете сразу промазать треть блинов сливочным сыром и ещё одну треть — зелёным маслом. А затем собрать пирог, раскладывая на блины недостающие ингредиенты.

Совет Блинные пироги можно делать и с другими начинками. Например, очень хорошо сочетается мелко порубленная сельдь со второй начинкой из зелёного лука и сваренных вкрутую яиц или печёночный паштет и обжаренная с луком морковь.

Разноцветные блины

Блины. freepik.com/KamranAydinov

Требуется для зелёных блинов: 1 яйцо, 1,5 ст. л. сливочного масла, 50 г шпината, 300 мл молока, 4,5 ст. л. муки, оливковое масло для обжаривания, соль, перец. Для красных блинов: 1 стакан муки, 1 стакан томатного сока, 1 стакан молока, 2 яйца, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, масло для обжаривания. Для подачи: 200 мл жирной сметаны, 4 веточки укропа, 2 веточки петрушки, 1 большой зубчик чеснока.

Как приготовить? Сначала зелёные блины. Шпинат разморозить и отварить в кипящей воде 30 секунд. Сливочное масло размягчить, 3,5 ст. л. муки просеять через сито. В блендере смешать яйцо, масло, шпинат. Добавить молоко, просеянную и непросеянную муку, соль, перец и взбить в однородное тесто. Разогреть оливковое масло на сковороде диаметром 20 см. Маленьким половником влить тесто на сковороду так, чтобы оно тонким слоем покрыло всё дно. Обжарить с одной стороны до золотистого цвета, перевернуть и готовить с другой стороны около 30 секунд.

Теперь красные. Смешать в большой миске молоко с томатным соком, приправить солью и сахаром. Постоянно размешивая, просеять в миску с жидкостью муку. Продолжая размешивать, вбить яйца. Пожарить блины, как описано выше.

Приготовить соус. Чеснок очистить и измельчить, зелень вымыть и мелко нарезать. Взбить сметану с чесноком и зеленью, посолить, поперчить по вкусу и подать к блинам.