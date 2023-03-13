13 марта
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"Слабое звено" с Марией Киселёвой сменило название и место показа

Марина Федункив накормит всех пельменями в «Кафе «Куба»

Сегодня, 13 марта, на ТНТ состоится премьера одного из самых ожидаемых сериалов сезона — комедии «Кафе «Куба», режиссёра Жанны Кадниковой, снявшей все сезоны «Реальных пацанов». Главную роль в истории, которая перенесёт зрителей в 2003 год, сыграла Марина Федункив — одна из самых колоритных российских актрис, которую справедливо называют народной.

Сериал "Кафе "Куба".
Сериал "Кафе "Куба".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Действие комедии разворачивается в начале нулевых в провинциальном городке, находящемся вблизи федеральной трассы. Главная героиня — владелица придорожного кафе Тамара, которая начинала бизнес в лихие 90-е вместе с мужем, но после развода осталась у руля одна.

Сериал &quot;Кафе &quot;Куба&quot;.
Сериал «Кафе «Куба».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Внезапно ей придётся столкнуться с известием о кончине бывшего супруга и увидеть на пороге его вдову Наталью, которая тоже претендует на управление кафе. Двум женщинам из разных миров, но с общим прошлым придётся как-то уживаться вместе в стенах культового придорожного заведения, где, как это водится в нулевых, происходит много чего интересного.

Сериал &quot;Кафе &quot;Куба&quot;.
Сериал «Кафе «Куба».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Параллельно с линиями Тамары и Натальи в сериале будут разворачиваться истории и других жителей небольшого городка, включая оказавшейся на обочине жизни гламурной «чики» Гели, которая привыкла жить в роскоши большого города, а не справлять нужду в «туалете типа сортир».

Сериал &quot;Кафе &quot;Куба&quot;.
Сериал «Кафе «Куба».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Кафе «Куба» расскажет зрителям не только историю сильной женщины, но и даст возможность окунуться в ностальгическую атмосферу яркой жизни нулевых: с телефонами-раскладушками, песнями группы «Звери» из каждого утюга и ультрамодными джинсами с низкой талией.

Сериал &quot;Кафе &quot;Куба&quot;.
Сериал «Кафе «Куба».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Главные роли в сериале исполнили Марина Федункив («Реальные пацаны»), Мария Смольникова («Шаляпин»), Григорий Чабан («Бывшие»), Виктория Клинкова («Эпидемия»), Кузьма Котрелёв («ЮЗЗЗ») и другие.

Сериал &quot;Кафе &quot;Куба&quot;.
Сериал «Кафе «Куба».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам креативного продюсера и соавтора сценария Марины Никольской, это очень смешной, трогательный, глубокий сериал. «Нельзя отказывать себе в удовольствии провести вечер в хорошей компании. Здесь можно увидеть Марину Федункив в образе, который максимально приближен к ней настоящей, при этом наполнен какими-то присущими ей выражениями, её творческими спонтанными решениями, родившимися на площадке. Посмотреть сериал — это почти как к ней в гости сходить», — уверена Никольская.

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