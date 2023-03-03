3 марта
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В строительно-психологическом шоу «Хочу перемен» Олег Верещагин и в доме порядок наведёт, и голову на место поставит

На канале ТНТ стартует уникальный телевизионный проект «Хочу перемен». Это строительно-психологическое шоу, в котором ремонт будет начинаться с уборки в голове.

Олег Верещагин.
Олег Верещагин.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Какая связь между цветом обоев и личной жизнью? Между расположением дивана и карьерными успехами? Между содержимым шкафа и болезнями? Самая прямая! Это выглядит как магия, но стоит поменять обстановку в квартире, как вслед за ней изменится и жизнь.

Участникам проекта предстоит пообщаться с психологом пространства Ольгой Агдаси, которая тщательно изучит жилище героев, чтобы понять, какие проблемы есть у хозяина, и подсказать, как выйти из замкнутого круга. Затем жильцов ожидает терапия разрушения: вместе с ведущим проекта Олегом Верещагиным они с помощью молотков, пил и бейсбольных бит буквально уничтожат своё прошлое, чтобы на его месте построить светлое будущее. После этого финалист «Битвы дизайнеров» Умидхан Хуснитдинов подготовит для героев проект их будущей комнаты, который будет полностью отражать их психологическое состояние. На этом путешествие участников шоу в лучшую жизнь не закончится: зрители увидят, как герои обживаются в новом интерьере, а те честно расскажут, как новый продуманный дизайн повлиял на их повседневную жизнь.

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«Лучший способ начать новую жизнь — это распрощаться со старой. Моя задача — помочь героям сделать это максимально мощно и стильно. Мы с ними берём кувалды и начинаем пробивать дорогу в лучшую жизнь. И когда пути назад нет, остаётся идти только вперёд! Так что очевидно, что без моего участия ничего бы не получилось. А я только за, крушить чужие квартиры, когда тебе за это ещё спасибо скажут — это же лучшая работа в мире», — уверен Олег Верещагин, ведущий шоу.

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