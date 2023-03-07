«Слабое звено» с Марией Киселёвой сменило название и место показа

В праздничный день, 8 Марта, зрителей канала СТС настигнет чувство дежавю. В этот день состоится премьера телеигры «На выход!», которое напомнит легендарное «Слабое звено», до недавнего времени выходившее на телеканале «МИР».

Интеллект, скорость реакции, смелость и умение рисковать — основные качества, необходимые игроку для участия в шоу «На выход!». В студию приходят восемь героев, которые не знают друг друга, но на время становятся одной командой. Их объединяет желание унести домой максимальный денежный приз 400 000 рублей. После каждого раунда игроков ждёт естественный отбор — уход слабейшего.

Телешоу «Слабое звено». Пресс-служба телеканала «МИР».

Перед финальным поединком участников останется всего двое, и только они не услышат в свой адрес: «Вы самое слабое звено! На выход!» В финале игры ведущая Мария Киселёва задаёт по пять пар вопросов. Тот, кто даст больше правильных ответов, станет победителем выпуска. Он унесёт домой все заработанные командой деньги, а проигравший уйдёт ни с чем.

Телешоу «Слабое звено». Пресс-служба телеканала «МИР».

Что заставило производителей игры изменить название, не ясно. Возможно, причина в продлении лицензии, которая принадлежит британской BBC Studios. После начала СВО на Украине англичане отказались сотрудничать с российскими компаниями. А смена причина смены канала — очевидно, лучшие финансовые условия, которые СТС предложил производителям.

Телешоу «Слабое звено». Пресс-служба телеканала «МИР».

Впервые телеигра «Слабое звено» появилась на российском телевидении в 2001 году, а особую популярность у телезрителей завоевала в 2005 году после выхода на Первом канале с ведущей — олимпийской чемпионкой Марией Киселёвой. В 2007 году права на передачу перекупил Пятый канал и ведущим стал Николай Фоменко. На телевидении шоу просуществовало до конца 2008 года. В 2020-м телеканал «МИР» выкупил права, а ведущей стала опять же Киселёва, запомнившаяся телезрителем своим строгим образом и жёстким стилем ведения игры.