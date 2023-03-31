Десерт для сладкоежек: готовим ореховое печенье «Звёздочки» и торт «Вишнёвая горка»

Печенье — это вещь! Кто же откажется от печеньки к чаю?! И в этом единодушно сойдутся как кондитеры, так и его любители.

Ореховое печенье «Звёздочки»

Требуется на 12 персон: 250 г молотого фундука, ½ ч. л. молотой корицы, по 1 щепотке кардамона и тёртого мускатного ореха, 250 г сливочного масла, 200 г сахарного песка, 2 яйца, 2 яичных желтка, 400 г муки, 120 г ягодного джема, сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить? Молотый фундук, постоянно помешивая, обжарьте на сковороде без добавления жира до золотистого цвета и дайте остыть. Затем смешайте орехи с корицей, кардамоном и тёртым мускатным орехом. Тёплое сливочное масло разотрите с сахарным песком так, чтобы он полностью растворился. Затем по одному вбейте сначала целые яйца, потом желтки. Добавьте смесь молотого фундука с пряностями, муку и замесите тесто. Сформуйте из него шар, заверните в плёнку и положите в холод на 1 ч.

Духовку разогрейте до 200 °C. Охлаждённое тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм и вырежьте с помощью формочек «звёздочки». У половины из них сделайте в середине небольшое круглое отверстие. Выпекайте их по очереди на выстланных бумагой для выпекания противнях по 8−10 мин и дайте хорошо остыть. На середину каждой целой звездочки выложите примерно по ½ ч. л. ягодного джема. Сверху уложите «звездочки» без серединки и слегка прижмите. Посыпьте сахарной пудрой, выложите на блюдо и подайте на стол.

Совет: печенье будет выглядеть наряднее, если его приготовить с разными видами джема (лимонным, апельсиновым, вишневым)

Торт «Вишнёвая горка»

Требуется на 8 персон: 20 г желатина, 900 г замороженной вишни без косточек, 200 г сахарного песка, 200 г ванильных сухарей.

Для крема: 3 яйца, 150 г сахарного песка, 150 мл сливок, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. молока.

Для украшения: 50 г тёртого шоколада.

Десерт. freepik.com/Freepik

Как приготовить? Желатин замочите. Вишню разморозьте, несколько ягод оставьте для украшения. Остальные залейте 200 мл воды, добавьте сахар и варите 10 минут. Снимите с огня, откиньте на дуршлаг, сироп соберите. Желатин отожмите и растворите в сиропе, доведите его почти до кипения и снимите с огня. Сухари измельчите в блендере, положите в тёплый сироп с желатином на 10−15 минут. На блюдо выложите слоями замоченные сухари и вишню. Нижний и верхний слои должны быть из сухарей. Залейте оставшимся сиропом и поставьте в холодильник на 1 час.

Для крема яйца взбейте с сахаром, добавьте сливки и, помешивая, подогрейте на водяной бане. Муку разведите в молоке, влейте в яично-сливочную массу и доведите до кипения. «Горку» полейте кремом, украсьте ягодами, шоколадом и поставьте в холод на 30 минут.